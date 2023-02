Hai voluto una Bentley Bentayga? Adesso te la parcheggi in salotto!

Una app in realtà aumentata per scoprire, configurare e guidare (più o meno) il SUV di lusso della casa di Crewe: ecco come funziona

Non sono molte le persone che si possono permettere auto che costano due o tre milioni di euro, e anche quelle che superano di slancio i 200mila euro non rientrano probabilmente nella rosa delle “papabili” al momento di sostituire la vecchia utilitaria Euro 2. Come Bugatti qualche giorno fa, anche Bentley consente anche a noi plebei di poter sognare per qualche minuto, e di lasciarci parcheggiare in salotto una Bentayga EWB Azure, il maxi SUV di lusso a passo lungo. Elegante, raffinato e... costoso, appunto, con un listino che parte da 179mila euro per la ''povera'' plug-in, e attacca a 207mila euro per la tradizionale prosciuga-benzina con V8 termico.

Configuratore Bentley, la Bentayga EWB Azure in una stanza

REALTÀ AUMENTATA Per poter entrare nell’esclusivo club dei possessori di Bentley (vabbè, virtuali, ma che c’entra?) è sufficiente scaricare la app Bentley AR Visualizer dall’Apple Store se possedere un iPhone, oppure dal Google Play Store se avete uno smartphone Android. Una volta installata (non serve registrazione), al primo avvio verranno scaricati ulteriori 85 MB di dati relativi all’auto, quindi assicuratevi di avere abbastanza giga oppure di essere collegati a una rete WiFi.

Configuratore Bentley, la Bentayga EWB Azure esplorabile col telefonino

SENZA SEGRETI All’avvio dovrete cercare una superficie piatta da inquadrare con la telecamera, e dove verrà “parcheggiata” l’auto, in scala ridotta. Facendo “pinch” con le dita è possibile zoomare e aumentare le dimensioni dell’auto fino al 100%. A questo punto ci si può divertire a esplorare la Bentayga EWB Azure dentro e fuori, muovendosi con il telefono come se fosse una telecamera, e scoprirne i segreti: lo sapevate che il pedale del freno in alluminio riporta una “B” in gomma? Ci sono anche alcuni (pochi) “hot spot” con cui interagire, per esempio per aprire i cassettini o spostare i sedili.

Configuratore Bentley, questa invece è l'auto vera!

COME LA VUOI TU Dalle icone del menu laterale è poi possibile configurare l’auto secondo i propri gusti: tra vernici, materiali, colori, finiture e accessori, Bentley dichiara che ci sono più di 24 miliardi di possibili combinazioni. Tantine... Volendo è anche possibile farci un giro, per così dire, facendola avanzare o arretrare con la pressione di un tasto. E per finire, se vi sentite di fare la pazzia (vabbè), potete poi far avere l’auto così configurata a un concessionario Bentley per finalizzare l’acquisto!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/02/2023