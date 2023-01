Nuova Bentley Continental GT 2023: le prime anticipazioni

Siamo lontani da una nuova generazione, ma vicini al facelift di metà carriera. A giudicare da questi primissimi scatti, che ritraggono la nuova Bentley Continental GT alle prese con la neve del circolo polare artico, in Svezia, il restyling della grossa coupé di Crewe sarà molto limitato. Le uniche aree interessate sembran essere le grafiche interne dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Resta da vedere se anche i paraurti verranno modificati, come di solito accade, o se i ritocchi saranno davvero così contenuti come per il momento potrebbe sembrare.

Nuova Bentley Continental GT 2023, vista 3/4 posteriore

EDUCATED GUESS Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma se il look non sembra destinato a suscitare l'effetto sorpresa, lo stesso probabilmente ci attende per quanto è celato sotto al cofano. La gamma motori attuale si compone del V8 biturbo da 4,0 litri, capace di 549 CV per 318 km/h e uno 0-100 km/h in 4 secondi netti, e del W12 da 6,0 litri - sempre sovralimentato - che eroga 659 CV e permette alla grossa coupé inglese di raggiungere i 335 km/h dopo uno 0-100 km/h in 3,6''.

Nuova Bentley Continental GT 2023,il frontale

LA VEDREMO ENTRO L'ANNO? Alcuni aggiornamenti potrebbero esserci a livello di interni e tecnologie di bordo: segnatamente nel comparto connettività, per mantenersi al vertice del settore luxury. Integrale la trazione, come nel caso del modello attuale lanciato nel 2017: con cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti di serie. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli, come la data di presunta immissione sul mercato, che a giudicare dalle immagini potrebbe aver luogo entro la fine del 2022 con l'auto indicata come Model Year 2023.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/01/2023