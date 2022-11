Bentley Bentayga Odyssean Edition: lusso ed ecosostenibilità vanno a braccetto

LIMITED EDITION PER IL SUV BRITISH Bentley è una fra le Case costruttrici più longeve e legate saldamente a modelli esclusivi, oggi tra i più elitari che ci sono al mondo. Ma non per questo si adagia su successo in questa ristretta nicchia e, anzi, è molto vivace nella sua produzione, spesso con modelli a tiratura limitata. La Casa inglese, infatti, continua ad ampliare la sua gamma per rispondere alle diverse esigenze della sua facoltosa ed esigente clientela. L'ultima arrivata in ordine di tempo è la Bentayga Odyssean Edition, il SUV realizzato in tiratura limitata di solamente 70 esemplari, che utilizza materiali ecocompatibili per i rivestimenti e le finiture dell'abitacolo. Quindi, dopo la berlina Flying Spur dell’anno scorso, ecco lo sport utility in questa veste speciale che, come al solito, offre contenuti ancora più esclusivi rispetto ai modelli standard.

Bentley Bentayga Odyssean Edition: il SUV super lusso che sposa l'ecosostenibilità

STILE ESCLUSIVO E DETTAGLI DI PREGIO Allora, vediamo insieme come si presenta. Innanzitutto, il look è definito da esclusivi cerchi in lega leggera, che misurano ben 22 pollici con dettagli in sfumatura dorata Pale Brodgar, replicata sulla parte inferiore della carrozzeria. Poi troviamo i badge Odyssean Edition sui montanti posteriori e le soglie di ingresso con il logo illuminato. Bentley propone sei verniciature esclusive per la carrozzeria, sebbene la tavolozza completa di 60 colori sia ancora disponibile insieme ai colori opzionali su misura.

Bentley Bentayga Odyssean Edition: abitacolo esclusivo con finiture specialiRIVESTIMENTI NATURALI ECOSOSTENIBILI Tuttavia, il clou di questa Bentley così speciale arriva dall’esclusiva configurazione interna a tre colori con il ricamo cucito sui sedili. La “Bentayga più sostenibile” della produzione conserva la pelle naturale con una scelta fra sei sfumature. Il rivestimento in tweed è interamente realizzato in lana britannica, mentre ci sono elementi dall'impiallacciatura in Piano Linen. Ancora più importante, il legno di Koa a poro aperto sulla consolle e sul tunnel centrali è ricoperto da ben tre strati di vernice ultrasottili che misurano uno spessore combinato di 0,1 mm, cioè il 90% in meno rispetto alle impiallacciature lucide. L'equipaggiamento standard include i sedili anteriori comfort con regolazione a 22 vie, riscaldamento e ventilazione, nonché l’illuminazione con luce soffusa multicolore in tutto l’abitacolo. Inoltre, la Odyssean Edition si basa sulla Bentayga standard invece della versione a passo lungo EWB, il che significa che non è possibile ordinare lo speciale pacchetto di sedili posteriori per la terza fila. Tuttavia, si può configurare con abitacolo a cinque posti oppure a quattro posti.

Bentley Bentayga Odyssean Edition: 70 esemplari in versione quattro o cinque postiSOLO CON MOTORE IBRIDO PLUG-IN Lato sicurezza, la suite di ADAS include tutti gli assistenti per il livello 2 con specifica Touring. Il modello è disponibile esclusivamente con motore plug-in hybrid, con un V6 turbo-benzina da 3,0 litri, un motore elettrico e la batteria da 18 kWh. La potenza combinata è di 462 CV per 700 Nm di coppia consentendo di completare l'accelerazione da 0-100 km/h in 5,3 secondi, per una velocità massima di 254 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia, Bentley dichiara che il SUV assicura un range in modalità elettrica di almeno 45 km nel ciclo WLTP. La Bentley Bentayga Odyssean Edition può essere già ordinata sebbene la Casa automobilistica non abbia ancora rivelato i prezzi. La produzione delle 70 unità inizierà nel primo trimestre del 2023 e siamo sicuri che andrà sold out rapidamente. La questione portafoglio è di secondaria importanza quando si parla di esemplari così esclusivi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/11/2022