Nuova Bentley Flying Spur, la berlina di lusso passa al lato oscuro

Settimane intense per Bentley: nei giorni scorsi la casa di lusso inglese si è infatti presentata in gran spolvero alla Monterey Car Week, in California, per presentare la nuova Mulliner Batur, che inaugura anche il prossimo corso stilistico di Crewe. Non contenta, ha pensato anche a un whisky Macallan, con bottiglia in legno, alluminio e rame riciclati, che si potrà degustare a partire dal prossimo anno.

Bentley Flying Spur Blackline Specification, visuale di 3/4 anteriore

ONE MORE THING... Ma le novità non finiscono qui, e riguardano anche le auto “normali”, in particolare l’elegante berlina Flying Spur Mulliner, presentata nell’allestimento super-esclusivo Blackline Specification. La versione Blackline Specification nasce sull’onda del successo di questo allestimento sulla coupé GT Mulliner, scelta da circa il 20% dei clienti del marchio di lusso inglese.

Bentley Flying Spur Blackline Specification, la calandra nero lucido

ADDIO CROMATURE Come il nome lascia giustamente presagire, la Flying Spur Mulliner Blackline Specification sostituisce tutti gli elementi cromati e in acciaio degli altri modelli con altrettanti in color nero lucido, dalla parte superiore della calotta degli specchietti alla cornice dei finestrini, passando per la griglia del radiatore al badge Mulliner sulle fiancate.

Bentley Flying Spur Blackline Specification, i cerchi da 22''

CHE RUOTE! Due i cerchi in lega che possono essere montati, a scelta tra i Mulliner da 22” con dieci raggi color acciaio spazzolato, oppure quelli - sempre da 22” tutti neri con il badge “B” al centro che rimane sempre in posizione orizzontale. Gli interni sono gli stessi della “normale” edizione Mulliner, che permette al cliente di selezionare colori, materiali e pellami tra gli otti disponibili, con la possibilità di scegliere i tre colori usati nell’abitacolo. Di serie la caratteristica trapuntatura “Diamond-in-Diamond” dei sedili, così come la plancia con il display centrale rotante, il volante a tre razze bicolore e il tetto panoramico ad azionamento elettrico. Esclusivi i tavolini da pic-nic ad azionamento elettrico montati sugli schienali dei sedili anteriori, pronti a essere utilizzati con la pressione di un tasto.

Bentley Flying Spur Blackline Specification, gli interni su misura

MOTORIZZAZIONI La Bentley Flying Spur Mulliner Blackline Specification è disponibile in tre diverse motorizzazioni:

V6 ibrido plug-in , un 2.9 V6 abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 544 CV , uno 0-100 in 4,3 secondi e una velocità massima di 285 km/h.

, un 2.9 V6 abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di , uno 0-100 in 4,3 secondi e una velocità massima di 285 km/h. V8 da 4 litri con doppio turbocompressore da 550 CV , “0-100” in 4,1 secondi e velocità massima di 318 km/h

con doppio turbocompressore da , “0-100” in 4,1 secondi e velocità massima di 318 km/h W12 da sei litri con due turbo da 635 CV, scatto da ferma a 100 km/h in 3,8 secondi e velocità massima di 33 km/h

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/09/2022