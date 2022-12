Bentley Continental GT Speed e Mulliner Bacalar: modellini da collezione!

Veri e propri gioielli in miniatura che replicano fedelmente, in scala 1:43, le inarrivabili icone del marchio britannico

Dettagliatissimi ed estremamente curati. Non c’è altro modo per descrivere i nuovi modellini in scala 1:43 di Bentley Continental GT Speed e della supercar a tiratura limitata Mulliner Bacalar. I fianchi signorili e il frontale audace della Continental GT Speed sono riproposti con fedele accuratezza nella versione in miniatura, con la vernice Candy Red che - sul modello di serie - esalta i dettagli in tinta scura e le finiture in fibra di carbonio. All'interno della Continetal GT Speed, si ritrovano poi il ricamo Speed personalizzato e gli inserti in pelle trapuntata a rombi.

Modellino Bentley Mulliner Bacalar

RAFFINATI ED ESCLUSIVI Il modellino di Bentley Mulliner Bacalar è l'unica soluzione concessa a noi comuni mortali per portarsi a casa l’elegantissima supercar di Crewe, visto e considerato che le 12 unità a grandezza naturale sono già andate tutte a ruba (qui l'approfondimento). La verniciatura Yellow Flame rende omaggio alla rivoluzionaria tinta sostenibile ''colorstream'' sviluppata appositamente per enfatizzare aspetto e forma di Bacalar. Gli elementi luminosi in bronzo satinato enfatizzano ulteriormente il suo carattere unico. Più si osserva Mulliner Bacalar, e più si notano i motivi intricati e le raffinatissime lavorazioni degli interni. Lavorazione d’eccellenza che incantano ancora oggi artigiani, appassionati e collezionisti.

Modellino Bentley Continental GT Speed

CONFEZIONE LUXURY Entrambi i modellini delle auto vengono venduti in eleganti confezioni Bentley a un prezzo di 100 sterline l’una (circa 115 euro al cambio attuale). La spedizione nel Regno Unito è gratuita per gli ordini superiori alle 200 sterline. Inoltre, su shop.bentleymotors.com è possibile scegliere fra una collezione di modellini Bentley piuttosto variegata, con capi d’abbigliamento e accessori di merchandising su misura pensati per gli amanti del marchio Bentley sparsi in tutto mondo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/12/2022