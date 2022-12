Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, la one-off con teschio e bisturi

È stata presentata all’evento Art Basel di Miami, insieme alla coloratissima Continental GT Speed Convertible di Sager Strong (che verrà messa all’asta per beneficenza all’inizio del prossimo anno) e alla altrettanto colorata Continental GT V8 Convertible di Britto: la Bentley Flying Spur Hybrid che vedete in queste immagini è stata curata da The Surgeon, al secolo Dominic Ciambrone, probabilmente il nome più importante nel mondo delle sneaker realizzate su misura.

Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, la Continental Britto

L’EVENTO Con oltre venti fiere artistiche internazionali, più di 1.2000 gallery e migliaia di artisti presenti, l’Art Basel di Miami è uno degli eventi artistici più importanti degli Stati Uniti. Un’ottima occasione per presentare al mondo i lavori di Mulliner, la divisione di Bentley che si occupa della personalizzazione artigianale delle auto inglesi, e che quest’anno ha trovato la sua massima espressione nella one-off della Flying Spur Hybrid curata da The Surgeon.

Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, visuale laterale

L’AUTO Per realizzare la one-off, l’artista di Los Angeles è partito dalla configurazione con il pacchetto Mulliner Blackline, che sostituisce le cromature esterne con materiali nero opaco, a cui è stato aggiunto anche l’allestimento Styling Specification, che prevede diffusori anteriore e posteriore, minigonne laterali, spoiler sul cofano in fibra di carbonio. Su questa base di partenza Ciambrone ha scelto una verniciatura bicolore Antracite su Antracite satinata, con alcuni dettagli color bronzo che corrono lungo la parte bassa della vettura. I cerchi da 22” sono in color antracite con la circonferenza esterna color bronzo, abbinamento ripreso anche dal badge “Surgeon” sul montante posteriore. Tocco finale, la B alata sul cofano è illuminata, e in color nero lucido.

Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, la B alata illuminata

INTERNI SFARZOSI Se all’esterno la Flying Spur Hybrid punta all’understatement, una volta a bordo la musica cambia completamente, a cominciare dai battitacchi esterni che riportano la scritta Surgeon, e quelli interni con il suo motto “Never Stop”. Dai finestrini viene proiettata a terra l’immagine del teschio con i due bisturi incrociati. I rivestimenti interni di sedili e portiere sono in lino chiaro con inserti grigio beluga e cuciture a contrasto in bronzo. Se ancora non fosse chiaro l’autore della one-off, il logo e il nome Surgeon sono riportati un po’ ovunque, dal volante agli schienali dei sedili, dalla plancia al tunnel centrale.

Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, l'abitacolo

LEGNO E BRONZO La plancia è rivestita in alto in radica di noce Crown Cut, con finitura satinata, mentre la parte bassa - separata da una linea bianca - è nello stesso materiale ma con finitura lucida e il motivo del teschio ripetuto e inciso nel legno. Gli speaker Bang & Olufsen hanno finiture in bronzo satinato, colore ripreso dalle finiture in pelle nella razza centrale del volante e nel rivestimento della leva del cambio.

Bentley Flying Spur Hybrid di The Surgeon, la plancia in legno di noce

ANCHE LE SCARPE All’auto è legato il lancio di una serie di sneaker in edizione limitata (10 paia) ispirate a Bentley, che presentano elementi distintivi della casa di Crewe - come le cuciture a forma di diamante - e il teschio con i due bisturi incrociati di The Surgeon. Il ricco fortunato che si metterà in garage questa one-off potrà anche contare su paio di sneaker Adidas Forum Low realizzate appositamente da The Surgeon.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/12/2022