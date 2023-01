Bentley Continental GT Bathurst: limited edition che celebra il successo australiano

EDIZIONE SPECIALE CELEBRA LA GARA AUSTRALIANA Mulliner e Bentley Sydney, la filiale australiana del costruttore inglese, hanno creato una versione a tiratura limitata della Continental ispirata alla 12h di Bathurst, dove Bentley ha vinto nel 2020 con la sua Continental GT3. Il recente lancio in Australia della nuova Continental GT S ha fornito l'occasione perfetta per celebrare le performance del suo motore V8, con questa Limited Edition che omaggia il modello da competizione. Incentrata sulle prestazioni di guida e sul look esclusivo, la Continental GT S condivide una serie di caratteristiche con il suo alter ego da pista. In Australia hanno realizzato due esemplari con specifiche individuali.

Bentley Continental GT Bathurst: limited edition celebra la vittoria nella gara australiana OMAGGIO AL MODELLO RACING ORIGINALE La prima auto ha la livrea uguale a quella dell'auto che ha vinto a Buthurst, con carrozzeria verde brillante con tetto, specchietti retrovisori, paraurti inferiore e profilo del bagagliaio posteriore in nero. Sulla griglia del radiatore compare il numero sette di gara. Il tema high performance continua con i dettagli Blackline – che sostituiscono le cromature lucide esterne con altrettante in nero lucido e aggiungono uno splitter anteriore, minigonne laterali e diffusore posteriore in fibra di carbonio, per un aspetto più aggressivo. Il lussuoso abitacolo sfrutta un mix di pelle e scamosciato con accenti verde per le cuciture a contrasto. Il logo “Bathurst” è stato cucito sui poggiatesta e “One of Two” è visibile sulle soglie d’ingresso. Un’esclusiva placca in metallo raffigurante il circuito australiano è stato inserito nelle fasce in fibra di carbonio sul lato passeggero, mentre i nomi dei piloti vincitori insieme al numero sette vincente si trovano sulla consolle centrale.

Bentley Continental GT Bathurst: allestimento super esclusivo per design e interniLE PAROLE DEL DIRTTORE DI GARA Shane Rudzis, il direttore di gara della 12h di Bathurst, ha commentato. “Bentley è diventata rapidamente una parte iconica della gara e una delle squadre preferite dai fan”. “La loro vittoria nel 2020 rimane una delle più popolari nella storia della gara.” E ha concluso: “Siamo orgogliosi di aiutare Bentley a celebrare quel famoso risultato con questa coppia di veicoli Continental GT S incredibilmente speciali e unici”.

Bentley Continental GT Bathurst: l'abitacolo della sportiva anglosassoneANCHE IL SECONDO MODELLO ESEMPIO DI ESCLUSIVITÀ La seconda auto è verniciata in grigio “Silver Tempest” per sottolineare l'introduzione della Continental GT3 di seconda generazione, che è stata lanciata alla fine del 2017 e ha iniziato a gareggiare nel 2018. L'auto numero due rispecchia la prima, con cromature nere e le specifiche stilistiche in fibra di carbonio all'esterno e un abitacolo su misura. Ogni vettura verrà fornita con una targa commemorativa e un modello in scala 1:18 dell'auto vincitrice.

Bentley Continental GT Bathurst: la versione con carrozzeria grigiaMOTORE V8 E PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE La nuova gamma S mantiene il motore V8 da 550 CV e 770 Nm, che si è dimostrato popolare tra i clienti di tutto il mondo. Con questo motore, la Continental accelera sullo 0-100 km/h in un tempo di soli 4,0 secondi. Per la GT S e la GTC S, il motore sfrutta un impianto di scarico sportivo, che ne esalta le prestazioni. Il V8 da 4,0 litri, conferisce ai modelli Continental GT S un carattere decisamente aggressivo, e queste reazioni sono amplificati dal dispositivo Bentley Dynamic Ride, di controllo antirollio attivo.

Bentley Continental GT Bathurst: costruiti solo due esemplari per la filiale australiana

COME CAMBIA QUELLA DA GARA La Continental GT da gara è stata sviluppata in tandem con quella di serie e utilizza una struttura in alluminio, che garantisce un peso inferiore a 1300 kg per la variante da competizione. Altresì, il muscoloso V8 biturbo è stato ottimizzato nel raffreddamento, nell’impianto di scarico e con una lubrificazione a carter secco per superare i 550 CV di serie e rispondere al meglio alle sollecitazioni delle gare. Le superfici aerodinamiche, basate sulle linee eleganti e raffinate dell'auto stradale, forniscono ulteriore carico aerodinamico. Anche nuove sospensioni e sistema frenante sono stati realizzati su misura per l'auto GT3. Un pacchetto sportivo che ha permesso di ottenere numerosi successi, compreso quello celebrato con le due Limited Edition.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/01/2023