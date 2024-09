Nuova Bentley Flying Spur: è record tra le quattro porte? Nì. Video

L'apparenza inganna, dato che, sebbene sembri quasi identica al modello che sostituisce, nuova Bentley Fyling Spur ha un cuore tutto nuovo. Bentley non è pronta per un'auto elettrica, ma per un'ibrida plug-in da sparo, a quanto pare, invece è pronta eccome. Vedi nuova Continental GT: sotto il vestito si sviluppa l'ultimo sistema Bentley ibrido plug-in basato su propulsore V8 turbo, un sistemone che fa dello Sperone Volante inglese la berlina a quattro porte più prestante in assoluto. La più potente, sì, ma a parimerito con una concorrente: vai avanti a leggere. Intanto, video omaggio (occhio, è un piccolo capolavoro).

PLUG & RUN Come dunque su Continental GT 2024, la configurazione ''Ultra Performance Hybrid'' attorno alla quale è costruita Bentley Flying Spur quarta generazione è composta da un motore V8 biturbo 4,0 litri da 600 CV e da un motore elettrico da 190 CV integrato nella trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. In edizione Speed, l'edizione di lancio, la combinazione eroga 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Fanno quasi +150 CV e +100 Nm in rispetto a ''vecchia'' Flying Spur W12 e +55 CV rispetto a nuova BMW M5. Sono invece gli stessi identici valori che esprime nuova Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, auto con la quale condivide il motopropulsore. Ma non è tutto: rispetto al W12 termico, l'architettura PHEV genera più coppia ai bassi regimi di rotazione, mentre la potenza di picco è più elevata su tutta la gamma di giri. Last but not least, il motore elettrico annulla il ritardo del turbo. Dal banco alla strada: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, mezzo secondo più veloce di prima.

Nuova Flying Spur, ''volante'' di nome e di fatto

LONG RANGE, LONG CHARGE Oltre alla velocità in linea retta, Bentley sottolinea anche le proprietà di guida in modalità elettrica. La batteria da 25,9 kWh offre un'autonomia EV fino a 76 km, fino a un'andatura di 140 km/h, mentre le emissioni CO2 di soli 33 g/km dovrebbero risultare particolarmente attraenti per quei top manager che tengono alla propria immagine elegante, performante, ma ecologica. Unica pecca, la batteria non supporta la ricarica in corrente continua: per riaccendere tutte le tacche, occorrerà aspettare almeno 3 ore.

Potente, ma anche autonoma (76 km in EV)

DRIVING DYNAMICS Altri highlight di nuova Flying Spur 2024 includono i nuovi ammortizzatori Bentley a doppia valvola, pensati per fornire una gamma dinamica più ampia tra le modalità di guida Comfort, Bentley e Sport, inoltre lo sterzo posteriore per aiutare nella manovrabilità a bassa velocità e nella stabilità ad alta velocità, infine un differenziale autobloccante a controllo elettronico e un sofisticato sistema antirollio attivo a 48V.

La nuova griglia, i nuovi cerchi

FUORI E DENTRO Come accennato, nuova Flying Spur Speed ​​sembra quasi indistinguibile dal modello uscente: nuovo paraurti anteriore, nuovo motivo della griglia, nuovo diffusore posteriore, cerchi in lega da 22 pollici di nuovo design e poco altro. Storia simile all'interno: giusto nuovi sedili, grafica aggiornata per il display del conducente e aggiornamenti a software di infotainment e tecnologie di assistenza alla guida.

Interni (quasi) uguali a prima

SCUSI, QUANTO VIENE? Informazioni circa ordini, prezzi e tempi di consegna non sono ancora a nostra disposizione: volendoci proprio sbilanciare, ipotizziamo una cifra di partenza di almeno 300.000 euro. Tanto siamo quasi certi che i potenziali clienti verranno a sapere i prezzi ancor prima di noi, tramite canali ''privati''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/09/2024