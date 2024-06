Nuova Bentley Continental GT Speed, un video per innamorarsene

Se ne è dimenticata in fretta, Bentley, del W12. La produzione è terminata di recente per far posto a un nuovo ibrido plug-in V8 ''Ultra Performance''. Nuova Bentley Continental GT Speed ​​la prima ad adottarlo. Il nuovo propulsore ibrido, ma non c'è solo quello. Un video è sufficiente per rimanere stregati.

NUOVA-NON-NUOVA Secondo Bentley, sia la GT (coupé) che la GTC (decappottabile) sono state notevolmente migliorate, con quasi il 70% dei componenti nuovi di zecca. In realtà, nuova Continental GT condivide ancora molti dei suoi aspetti fondamentali con la generazione precedente, inclusa la piattaforma MSB e la struttura di base della carrozzeria. Concentriamoci perciò sul propulsore.

OTTAVA SINFONIA La potenza e la coppia combinate ammontano a 782 CV e 1.000 Nm, ovvero 130 CV e 100 Nm in più rispetto alla uscente GT Speed ​​con motore W12. Gran parte (600 CV) di tale potenza è generata da una versione pesantemente rivista del V8 biturbo Bentley da 4,0 litri, mentre il resto proviene da un motore elettrico montato tra il V8 e la trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. L'energia per il motore elettrico viene prelevata da un pacco batterie da 25,9 kWh montato dietro i sedili posteriori, che secondo Bentley conferisce alla Speed ​​un'autonomia potenziale fino a 85 km con guida elettrica e che aiuta a ridurre le emissioni di CO2 a soli 29 g/km. Bentley indica una capacità di ricarica massima di 11 kW, ma per ora non è disponibile la ricarica rapida CC. Oltre a migliorare l’efficienza, tuttavia, il motore elettrico svolge anche un lavoro di compensazione della coppia motrice laddove i due turbocompressori non sono all’altezza della massima potenza. Il motore termico, infine, non presenta più alcuna forma di disattivazione dei cilindri: semplicemente non ce n’è bisogno, con la possibilità di navigare con energia elettrica.

PERFORMANCE Il nuovo propulsore plug-in consente a nuova Continental GT Speed ​​un'accelerazione ancor più impressionante, con un tempo da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Ricordiamo che l’auto pesa ben 2.495 kg. Per contribuire a contenere tutta quella massa, Bentley ha adottato la stessa tecnologia di ammortizzatori a doppia valvola adottatato da molti altri marchi di fascia alta, qui abbinata a un sistema di sospensioni pneumatiche a doppia camera che dovrebbe offrire una gamma ancora più ampia tra comfort e controllo. Presenti anche un sistema antirollio attivo da 48 V, un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico, un raffinato sistema di sterzo della ruota posteriore da 1,5 gradi che aiuta la stabilità alle alte velocità e la manovrabilità a bassa velocità. I freni sono un set di dischi in acciaio da 420 mm di serie, con la disponibilità opzionale di dischi carboceramici da 420 mm e pinze anteriori a 10 pistoncini. Un vantaggio inaspettato del peso extra derivante dal posizionamento della batteria verso la parte posteriore dell’auto è poi una distribuzione del peso favorevole (49:51) tra la parte anteriore e quella posteriore.

DA FUORI Le modifiche stilistiche alla Continental GT Speed ​​sono limitate. Esse includono la sostituzione dei doppi fari con un’unica lampada a LED rotonda intersecata con una barra orizzontale, una griglia leggermente più bassa e un paraurti inferiore semplificato, tutto quanto per un aspetto leggermente più pulito e contemporaneo. Sul retro, le luci posteriori ovali e i tubi di scarico ora hanno una forma leggermente più ampia, divisi in unità in due pezzi montate sia sul pannello laterale posteriore, sia sul cofano del bagagliaio. Nuovo anche il design dei cerchi da 22 pollici, oltre a una gamma ampliata di finiture di vernice.

DA DENTRO I cambiamenti sono più sottili all'interno, con nuovo hardware e software per il sistema di infotainment, oltre a una console centrale leggermente rivista con quadri più puliti e finiture meno lucide. Tutte queste modifiche si applicano anche alla GTC, sempre con tetto in tessuto pieghevole disponibile in sette opzioni di colore. Può essere sollevato e abbassato in 19 secondi, a velocità fino a 50 km/h.

PER POCHI(SSIMI) I prezzi partono da 280.000 euro, la nuova Speed ​​sarà l'unica Continental GT. Per il momento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/06/2024