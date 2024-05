Bentley Batur Convertible W12 by Mulliner: di speciale ha... tutto

Bentley Batur Convertible by Mulliner: un modello bespoke da sogno è il canto del cigno per il motore W12

Un numero “infinito” di colori disponibili, con la possibilità per i clienti di “specificare la tinta e la finitura praticamente di ogni superficie'': così Bentley introduce la Batur Convertible, prodotta in serie limitata ad appena 16 esemplari dal reparto personalizzazioni Mulliner. Derivata dalla Batur Coupé (di cui parliamo qui), la Convertible sarà anche il canto del cigno per il glorioso motore W12, che tuttavia non abbandona il campo senza combattere.

Bentley Batur Convertible, lo spoiler a coda d'anatra

ULTIMA EVOLUZIONE Dopo 20 anni di onorata carriera, il W12 si prepara a lasciare spazio alle nuove Bentley elettrificate, ma prima del commiato guadagna un'ulteriore iniezione di potenza. Grazie a un sistema di aspirazione rivisto, turbo aggiornati, nuovi intercooler, un'ampia ricalibrazione e un sistema di scarico in titanio, il biturbo da 6,0 litri con i 12 cilindri disposti a formare una W eroga ora 750 CV e 1.000 Nm ci coppia. Velocità e accelerazione non sono stati dichiarati, ma dovrebbero differire di poco dai 336 km/h e 3,3 secondi della versione coupé.

Bentley Batur Convertible, dettaglio dell'Airbridge dietro i poggiatesta

VEDI ANCHE

ESEMPLARE UNICO Più di tutto, comunque, colpisce il lavoro su carrozzeria e interni, ben rappresentato dal prototipo #0 mostrato nelle foto. L'esterno presenta una verniciatura chiamata Vermillion Gloss satinato, con particolari in fibra di carbonio e titanio scuro lucido. La coda presenta uno spoiler a coda d'anatra integrato e l'Airbridge dietro i poggiatesta in tinta con la carrozzeria attrae gli sguardi quando l'auto viaggia a cielo aperto.

Bentley Batur Convertible, finiture in oro rosa: il motore si avvia con... stile

INTERNI D'ORO Questo non è che un esempio di come i clienti potranno personalizzare la propria Batur Convertible, con opzioni quali inserti in oro rosa stampati in 3D per gli interni, realizzati in collaborazione con esperti orafi. Bentley non ha rivelato i prezzi, ma i bookmaker scommettono che ciascuno dei 16 esemplari della Batur Convertible supererà i 2,3 milioni di euro, visti i precedenti di Batur Coupé (1,9 milioni) e della Bacalar (1,75 milioni, qui la descrizione).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/05/2024