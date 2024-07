Largo alle super Panamera: in video, nuova GTS e nuova Turbo S E-Hybrid

Si sapeva che nuova Porsche Panamera Plug-in Hybrid avrebbe puntato al poker: quattro differenti interpretazioni di sistema ibrido ricaricabile, rispetto alla tre precedenti. Mancava l'ultima tessera del mosaico, e non abbiamo mai nutrito il dubbio che l'ultima si sarebbe rivelata anche la più speciale in assoluto. Nuova Panamera Turbo S E-Hybrid è la Panamera da ''Mille e una notte''. Mille, come i newtonmetro sprigionati dal suo cuore termoelettrico. Se clicchi Play sulla foto di cover, scopri quale crono ha stabilito al 'Ring: è il crono record tra le berline di lusso ibride. Debutta nuova Turbo S E-Hybrid, ma anche nuova Panamera GTS, la super berlina con il cuore ''puro'' e col fisico atletico. Profiliamole ambedue.



Nuova Panamera Turbo S E-Hybrid, la più potente di sempre

Nuova Panamera Turbo S E-Hybrid è il modello più potente della gamma finora prodotto in serie. Il 4,0 litri V8 biturbo sviluppa 600 CV, mentre la potenza del motore elettrico, completamente integrato nell'alloggiamento e nel circuito di raffreddamento del cambio PDK a 8 rapporti, ammonta a 190 CV. Rispetto alla Turbo S E-Hybrid precedente, la potenza di sistema cresce di +102 CV, raggiungendo quota 782 CV, mentre la coppia aumentata di +150 Nm, arrivando a 1.000 Nm tondi tondi. Dalla teoria alla pratica: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi (-0,5 secondi), velocità massima di 325 km/h (+25 km/h).

''Zerocento'' sotto i 3 secondi (!)

EV MODE Prestanza ed efficienza: maggiore autonomia in modalità elettrica (88 km) grazie a batteria da 25,9 kWh lordi (+45%), potenza di recupero energia in frenata di 88 kW. Ricarica batteria da 0% al 100% in circa 2 ore e 39 minuti con caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW: perché non anche la ricarica in corrente continua? Pazienza.



IN DOTAZIONE In qualità di modello Turbo, la super Panamera PHEV si distingue per un paraurti posteriore distintivo e un frontale inconfondibile in tinta con la carrozzeria. Nella sezione posteriore, terminali di scarico cromati in tonalità Bronzo Scuro completano il look. La dotazione di serie della Turbo S E-Hybrid include anche l'impianto frenante in carboceramica Porsche (PCCB) con pinze dei freni gialle e dischi da 440 mm all'anteriore e 380 mm al retrotreno, le sospensioni Porsche Active Ride (ammortizzatori dotati di pompa idraulica azionata elettricamente che genera attivamente forze in estensione o in compressione), asse posteriore sterzante. Ah, e impianto audio Bose.

Nuova Panamera Turbo S E-Hybrid, l'abitacolo

La sigla sta per Gran Turismo Sport, ecco così che nuova Panamera GTS offre potenza, ma anche feeling di guida molto pistaiolo. Il motore è sempre il 4,0 litri V8 biturbo, ma con potenza di 500 CV, cioè +20 CV rispetto all'unità del modello precedente. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima di 302 km/h. A suggello di simili performance, l'impianto di scarico sportivo è stato calibrato per produrre un rombo ancora più possente.

Nuova Panamera GTS la più adatta alla guida sportiva



ASSETTO PISTA Per Panamera GTS, Porsche opta per una messa a punto particolarmente sportiva delle sospensioni pneumatiche a doppia camera e due valvole, sistema PASM incluso. La carrozzeria ribassata di 10 mm e le barre antirollio rinforzate garantiscono maggiore precisione e un minore carico di base delle molle. Il differenziale autobloccante PTV Plus a gestione elettronica assicura infine una distribuzione ottimale della coppia tra le ruote. Tutti insieme, questi interventi dovrebbero garantire maggiore stabilità della scocca e una riduzione del beccheggio e del rollio sull'intera gamma di velocità, senza con questo - tiene a precisare Porsche - sacrificare il comfort.

Telaio abbassato di 10 mm, feeling ancora più preciso



CHE LOOK Come per le Turbo, anche i modelli Porsche GTS si riconoscono per il loro design caratteristico. Ecco allora i loghi GTS neri sulle fiancate e sul posteriore della vettura, l'esclusiva sezione frontale, i proiettori e le luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati e le pinze dei freni rosse.

GTS e fiera di esserlo

Entrambe le nuove versoni di Porsche Panamera sono già ordinabili da luglio 2024: in Italia, prime consegne a ottobre 2024. I prezzi di Panamera Turbo S E-Hybrid partono da 236.930 euro (da 248.654 euro quelli di Panamera Turbo S E-Hybrid Executive), mentre il prezzo base di Panamera GTS è di 171.229 euro. Eh già...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2024