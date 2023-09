Nuova Panamera, ecco perché fa "all-in" sulle plug-in. La data del reveal

Tale SUV, tale berlina. Prendi nuova Cayenne, allunga e schiaccia a terra la carrozzeria e avrai nuova Porsche Panamera, un modello destinato a un trattamento quasi identico, ma con un’attenzione ancora maggiore al plug-in hybrid. Apprendiamo infatti che saranno quattro, le opzioni PHEV nella quale verrà declinata l'edizione di Panamera che Porsche presenterà all'Icons of Porsche Festival di Dubai il 24 novembre prossimo: una plug-in in più rispetto oggi. E c'è un perché.

Nuova Panamera, countdown alla world premiere

A GRANDE RICHIESTA Attualmente, Panamera viene offerta in tre versioni ibride plug-in. Essendo una forma di propulsione molto gettonata (in alcuni Paesi il 100% delle Panamera è PHEV), la Cavallina sceglie di aggiungere una quarta versione. Alla E-Hybrid con V6 di 2,9 litri da 462 CV e 560 CV e alla Turbo S E-Hybrid da 4,0 litri con motore V8 da 700 CV (ma è possibile che tutte ricevano un upgrade di potenza), si unirà alla compagnia (con buone probabilità) una Turbo E-Hybrid da circa 650 CV. Si accettano scommesse.

Quattro opzioni ibride plug-in

PIÙ BATTERIA Come Cayenne, nuova Panamera PHEV (i cui prototipi stanno ultimando le fasi di collaudo) è dotata di una batteria più grande, che ora misura 25,9 kWh anziché 17,9 kWh, il che dovrebbe migliorare notevolmente il potenziale di autonomia di guida elettrica. Porsche non ha ancora fornito dati, ma afferma che durante i test la nuova vettura ha percorso il 70% in più di km in modalità EV, rispetto al precedente modello, nelle stesse condizioni. Un incremento è dopotutto d'obbligo: l’attuale autonomia di 50 km è circa la metà di quella offerta dalle PHEV più efficienti sul mercato. Nonostante la batteria più capiente, i nuovi modelli ibridi saranno più veloci da ricaricare - promette Porsche - grazie a un nuovo caricabatterie di bordo da 11 kW anziché - come avviene oggi - da 3,6 kW (col 7,4 kW come opzione).

Autonomia in modalità EV superiore del 70%

TRADIZIONALISTA Focus sull'ibrido alla spina, ma spazio ancora anche a modelli a combustione interna. In attesa di conferme, le informazioni suggeriscono che il 2.9 V6 base sarà aggiornato da 330 CV a 358 CV. Altri aggiornamenti includono una nuova trasmissione a doppia frizione PDK più leggera e con motore elettrico integrato, più una configurazione del telaio attivo opzionale che, secondo Porsche, combina un'ottima maneggevolezza a un elevato comfort di guida. Di base, nuova Pamanera riceverà infine nuovi ammortizzatori a due valvole in grado di regolare i movimenti di compressione ed estensione in modo indipendente.

Panamera Hybrid, ma anche Panamera a ''benza''

SUPER RESTYLING Nonostante venga individuata come terza generazione, Panamera 2024 - sempre Cayenne docet - è in realtà un pesante restyling di Pamanera seconda generazione (introdotta nel 2016). Sempre carrozzeria berlina e station wagon Sport Turismo. Vendite a partire dal prossimo anno, risentiamoci sotto la data del reveal.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/09/2023