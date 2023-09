Occhio alle batterie! Audi e Porsche richiamano le GT elettriche

Una campagna di richiamo è partita recentemente dai quartieri generali di Audi e Porsche e interessa 6.676 veicoli elettrici tra e-tron GT e Taycan. La notizia è stata diffusa a causa del potenziale rischio di incendio. Al centro del caso ci sarebbe una possibile perdita di sostanze all'interno della batteria che potrebbe causare un corto circuito e la conseguente formazione di fuoco. Secondo la procedura standard, le due case tedesche prevedono che i concessionari ispezionino ciascuna vettura e poi, se necessario, passino alla costosa sostituzione dell'intera batteria. Secondo Porsche, il difetto è stato riscontrato per la prima volta nel 2022 a causa di segnalazioni di anomalie di alcune batterie della Taycan e le ispezioni hanno stabilito che in alcuni di questi casi, il principale colpevole era l’intrusione di liquidi nella batteria stessa.

Richiamo Audi e Porsche: potenziale problema alle batterie, qui l'Audi e-tron GT IL SIGILLANTE COME SOLUZIONE, MA… Nel settembre 2022, i tecnici Porsche hanno trovato una soluzione con l’utilizzo di un sigillante durante la produzione di batterie presso il fornitore, ma a marzo 2023 Porsche ha ricevuto notizia che alcune auto presentavano ancora problemi di dispersione di liquidi nonostante avessero applicato il sigillante. Quindi, il problema è stato preso in esame con attenzione, come da prassi, tanto che a maggio sono stati modificati i protocolli di produzione della batteria per includere fin dall’origine un sigillante potenziato. Da allora la situazione sarebbe migliorata con segnalazioni di bassi valori di dispersione di liquidi nella batteria. Inoltre, queste auto sono dotate di un sistema di allarme integrato in caso di calo dei valori di isolamento. Innanzitutto, sul cruscotto apparirà una spia gialla e, se tali valori continuano a scendere, apparirà una spia rossa.

Richiamo Audi e Porsche: coinvolti 6.676 veicoli di cui 4.777 Taycan LA PERCENTUALE DI AUTO A RISCHIO È MINIMA Oggi, la campagna riguarda 4.777 Taycan, tutte dell'anno modello 2023 e con ogni tipo di carrozzeria. Inoltre, Audi sta inviando la segnalazione ai proprietari di 1.899 e-tron GT e RS e-tron GT, anche questa volta a partire dall’anno modello 2023. In particolare, i due costruttori affermano di sospettare che solo il 3% dei 6.676 veicoli in totale (quindi circa 200 auto) abbiano un problema reale. Da sottolineare il fatto che Audi e Porsche lo hanno definito come un richiamo a livello globale, ma essendo partito dagli Stati Uniti, i proprietari possono contattare il proprio concessionario di riferimento o l'NHTSA (ente governativo americano per la sicurezza stradale) per confermare se la loro auto è inclusa o meno nella campagna di richiamo.

