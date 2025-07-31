Bentley Mulliner: 46 miliardi di combinazioni e dettagli su misura, la supercar diventa unica

Nel mondo del lusso e delle supercar, distinguersi conta molto. E Bentley lo sa bene: circa un quarto delle sue vetture esce dalla fabbrica con la griffe Mulliner, il programma di personalizzazione. Un numero che parla chiaro: chi acquista una Bentley vuole qualcosa di più del modello standard (guarda la homepage di Bentley).

Bentley Mulliner: una Continental GT Speed personalizzata

Già a marzo la storica casa britannica ha dichiarato che si potevano contare fino a 46 miliardi di configurazioni possibili. Oggi le opzioni si ampliano ulteriormente. Non si tratta solo di scegliere una nuova vernice, ma di intervenire su materiali e finiture in modo profondo, per esempio usando l'oro 18 carati per rifinire i comandi delle bocchette di ventilazione.

Bentley Mulliner: un abitacolo reso unico dal programma di customizzazione

Tra le novità più interessanti:

Impiallacciature in legno a poro aperto, trattate con meno lacca per mantenere l’aspetto naturale (come Vavona e Liquid Amber)

Nuove tinte in fibra di carbonio: Damson, Kingfisher Blue, Imperial Blue, Cumbrian Green

Pannello centrale ''Wave'' in metallo con finitura tecnica

Inserti in tweed per le portiere, disponibili in cinque motivi: Cheltenham, Glen Plaid, Charcoal Herringbone, Sand Herringbone e Damson

Griglie per altoparlanti Bang & Olufsen ora in otto colorazioni totali, con l’aggiunta di Kingfisher, Pillar Box Red e Mandarin

Bentley Mulliner: un pannello porta reso unico dal tessuto Tweed

Bentley descrive la sua personalizzazione come una “tela bianca”. Una definizione che calza a pennello: ogni cliente può creare un’auto che rifletta i propri gusti, senza limiti apparenti.

Bentley Mulliner: una Bentayga EWB Azure Riviera Collection

L'auto dei sogni diventa unica

Non tutte le combinazioni saranno capolavori estetici, ma una cosa è certa: l’auto sarà unica. Dalla Continental, alla Flying Spur, alla Bentayga (leggi la prova di Bentley Bentayga S V8), con Mulliner la personalizzazione non è solo un’opzione. È un linguaggio, e ogni Bentley parla la lingua del suo proprietario. Voi cosa ne dite? Un’auto così esclusiva merita una personalizzazione tanto unica? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/08/2025