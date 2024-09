Il video che vi siete persi: Lia Block e Damon Hill di traverso con due Bentley

Lia Block vs Damon Hill al volante di due nuovissime Bentley Flying Spur: come va a finire la sfida di drifting tra la figlia del compianto Ken Block - leggendario protagonista della serie Gymkhana - e l'ex campione del mondo di Formula 1? Il video è un piccolo capolavoro.

VEDI ANCHE

GIGANTE A RAZZO Lo stesso video ve l'avevamo proposto anche in occasione della presentazione della nuova Bentley Flying Spur: un transatlantico che brucia lo 0-100 km/h in soli 3,5 secondi grazie al motore Ultra Performance Hybrid da 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Il listino non è ancora stato pubblicato, ma una cosa è certa: compreso nel prezzo c'è solo un treno di gomme. Se ve lo fumate come fanno Lia e Damon, poi lo cambiate di tasca vostra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2024