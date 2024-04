Bentley Bentayga S Black Edition: il lusso sportivo veste nero

Bentley toglie i veli da quello che il marchio stesso definisce il ''SUV più affascinante e ambizioso fino ad oggi'': che è Bentayga S Black Edition. Questo veicolo esclusivo è una celebrazione di lusso, innovazione ed eleganza automobilistica, presentando dettagli estetici che catturano l'attenzione: il nero è assolutamente il tema dominante del progetto ma ciò non significa che il cliente non abbia una possibilità di scelta. Il Bentayga S Black Edition continua a offire un'ampia gamma di personalizzazioni estetciche e ci sono ben sette tinte specifiche per la carrozzeria. Per distinguersi dal resto dei SUV Bentley ''di serie''.

Il profilo arancione segue tutta la carrozzeria

ESTETICA SU MISURA Esternamente, si nota l'accento di colore arancione che si manifesta attraverso una sottile striscia laser che si estende lungo la carrozzeria, evidenziandone il perimetro. Ogni dettaglio è stato attentamente curato: dalle pinze dei freni verniciate in tinta fino ai cerchi da 22'' dal disegno a ''ventola''. Bisogna ammetterlo, lo sguardo è attratto da questo contrasto cromatico riuscito e capace di catturare l'attenzione. Al risultato aiuta certamente anche l'imponenza del veicolo e il logo che si porta appresso. A proposito di quest'ultimo, le ali e le scritte lucide Bentley sono verniciate in nero per la prima volta nella storia del marchio. All'interno, il lusso è il tema costante, con un'ampia selezione di materiali pregiati e colori vivaci per creare un ambiente chic e degno di ospitare anche i più esigenti duchi e gentlemen inglesi. Ogni sedile è impreziosito da un ricamo distintivo ''S'' nero, mentre dettagli come la fibra di carbonio e i pacchetti Dark Chrome ne enfatizzano lo stile luxury-sport.

Gli interni sono raffinati e sportivi

V8 DA 550 CV Bentayga S Black Edition non è soltanto bellezza e lusso, ma anche prestazioni. E che prestazioni, considerando che sotto il cofano pulsa il possente motore benzina V8 twin-scroll turbo da 4,0 litri, che eroga una potenza di 550 CV e una coppia di 770 Nm. Accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e una velocità massima di 290 km/h ne fanno a tutti gli effetti un super-SUV. E non è finita qui: il Bentley Dynamic Ride - il controllo elettronico del rollio - assicura una guida precisa e stabile in ogni condizione (ne ha parlato anche Alessandro nella sua prova). Insomma, questo nuovo allestimento di Bentayga rappresenta la summa di eleganza e sportività che appartiene da decenni al marchio inglese. Il prezzo non è stato comunicato ma possiamo ipotizzare che superi di slancio i 220 mila euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/04/2024