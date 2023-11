Bentley Mulsanne Coupé? Con Ares Modena, tutto è possibile

Non solo la nuova carrozzeria a due porte. Anche gli interni sono unici. Come motore, invece, il solito V8. Ma con scarico Ares...

Che gran pezzo di berlina, Sua Maestà Bentley Mulsanne. Solo un difetto: è una berlina. O almeno, questo è quello che alcuni clienti di Ares Modena devono avere mosso alla imponente ''limo'' inglese. Detto, fatto: et voilà, Bentley Mulsanne Coupé. Per i designer, gli ingegneri e gli artigiani di Ares, un lavoro di routine. Che ve ne pare? Sfoglia anche la fotogallery, vale la pena.

Ares Modena Bentley Mulsanne Coupé: fascino british, artigianalità italiana

CHIRURGIA METALLICA Prodotta in serie super limitata (3 esemplari su ''donor car'' anno 2020) come da abitudine dell'atelier emiliano, Bentley Mulsanne Coupé by Ares Modena si presenta dunque sempre come Gt di lusso dall’eleganza unica che rende omaggio alla leggendaria serie Bentley Brooklands, ma in una inedita carrozzeria a due porte. ll processo di trasformazione, iniziato con una progettazione assistita al computer (CAD), ha portato alla rimozione della struttura centrale, mantenendone tuttavia inalterato lo stile slanciato. Le nuove portiere, più ampie, facilitano l'accesso alla cabina posteriore, a sua volta progettata da zero. Nuovi anche il montante B, il tetto in alluminio, i finestrini e i pannelli laterali. A completare il tutto, nuovi anche i dispositivi di protezione dagli urti sulle porte e sui pannelli posteriori, affinché la coupé ottenesse l'approvazione del TüV.

Riprogettata l'intera sezione posteriore

VERY SPECIAL EDITION Mulsanne by Ares Modena può anche essere equipaggiata con pacchetto Sport, che include cerchi in lega più grandi, minigonne in fibra di carbonio e diffusore d'aria, tutto quanto progettato e sviluppato internamente presso il Centro Stile Ares.

Ares Bentley Mulsanne Coupé Sport

LA FILOSOFIA ''Bentley Mulsanne Coupé è un prodotto che rende omaggio alla leggendaria stirpe di Gran turismo di lusso fondata da Bentley oltre 100 anni fa'', dichiara Dany Bahar, founder di Ares Modena. ''Partendo dalla splendida berlina Mulsanne, ne abbiamo modellato con estrema maestria la carrozzeria per creare una coupé dalle linee sportive che, con l’originale motore Bentley V8, mantiene il carattere classico, la grandezza e l'eleganza della vettura.''

Due porte in meno, stesso spazio interno

FIRST CLASS Gli interni hanno a loro volta subito modifiche significative per adattarsi alla nuova configurazione a due porte e quattro posti. Sistemi di regolazione su misura conferiscono ad esempio al sedile del conducente e del passeggero anteriore una maggiore capacità di reclinazione e flessione, consentendo un accesso più agevole alla cabina posteriore. I sedili posteriori e i pannelli laterali sono stati riconfigurati per adattarsi al nuovo profilo coupé, mentre la conservazione dell’interasse originale mantiene viva l’autentica e lussuosa atmosfera Mulsanne. L'abitacolo può in ogni caso essere totalmente personalizzato: dalla scelta delle pelli più pregiate alle finiture realizzate a mano, fino all’utilizzo della fibra di carbonio. Mantenuto intatto, invece, il sistema di infotainment Bentley, con uno schermo ad alta risoluzione da 8 pollici e un sistema audio con 14 altoparlanti.

Infinite personalizzazioni

TONO DI VOCE Dotata del motore V8 twin-turbo Bentley di 6,7 litri da 512 CV e 1.200 Nm, accoppiato a trasmissione automatica a 8 rapporti, Mulsanne Coupé conserva il suo possente gruppo motopropulsore costruito in Gran Bretagna. Ma viene abbinato al sistema di scarico personalizzato di Ares Modena. Un body tutto nuovo, un timbro di voce unico. Dallo squisito accento modenese.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2023