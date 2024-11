Bentley "Expressions of Texture": l'unicità della Continental GTC arriva dalla preistoria

Di per sé, una Bentley Continental è un’automobile che appartiene a una ristretta nicchia elitaria e stringere fra le mani le sue chiavi è una cosa davvero speciale e riservata a pochi, fortunati, automobilisti. Ma la sportiva britannica può elevare ancora di più il suo status per trasformarsi da “esclusiva” a “unica” e per farlo deve passare dalle mani degli artigiani del reparto Mulliner. Le capacità dell’atelier di Crewe nel creare Bentley su misura per i super-ricchi sono incredibili, ma non sono in molti a sapere fino a che punto può arrivare l’estro degli specialisti inglesi. Per mostrare fino a dove si possono spingere, Mulliner ha creato la collezione ''Expressions of Texture'', commissionata dalla concessionaria Bentley Rancho Mirage in California.

Bentley Expressions of Texture: quattro Continental GTC Speed super esclusiveQUATTRO MODELLI UNICI La collezione è composta da quattro Continental GTC Speed, pensate appositamente per i clienti più esigenti che la California può vantare. Ognuna delle auto è una vetrina dell'abilità manifatturiera di casa Bentley a partire dalle sfumature delle carrozzerie, tutte con vernice satinata ultra lussuosa e ultra costosa che richiede 55 ore per essere applicata e rifinita alla perfezione.

VEDI ANCHE

Bentley Expressions of Texture: plancia con impiallacciature in pietra preistoricaFINITURE CHE ARRIVANO DALLA PREISTORIA Ma questo è solo l'inizio: il pezzo forte delle auto è sicuramente l’ampio rivestimento in quella che Bentley afferma essere ''pietra vecchia di 200 milioni di anni'' sul cruscotto e una trapuntatura che imita la topografia californiana. Quale altra auto può vantare la sua esclusiva lastra di pietra preistorica? E ancora, ciascuno dei modelli Expressions of Texture trae ispirazione da diversi elementi degli ambienti che si ritrovano nei pressi della concessionaria californiana. La prima è ispirata ai cieli notturni della Coachella Valley ed è rifinita Peacock Blue, con sfumature di carbonio blu tricolore all'esterno e lussuosi dettagli blu all'interno. La seconda Continental GT Convertible è sulle tinte beige delle dune di sabbia nel deserto. Rifinita in Ghost White Pearl satin, con strisce sottili Silver Tempest e cerchi in tungsteno. All'interno, l’abitacolo accoglie i passeggeri con pregiatissima pelle trapuntata sui sedili e sul tonneau con grafiche che imitano le dune. Una lavorazione che ha richiesto settimane di ore lavoro per raggiungere quel livello di perfezione.

Bentley Expressions of Texture: necessarie 55 ore di lavoro per stendere i colori satinatiABBINAMENTI AUDACI Le montagne e ''il bagliore del sole al tramonto'' hanno dato ispirazione per realizzare la terza auto. La vernice satinata Havana imita i toni delle montagne stesse, mentre gli interni in Cognac e Burnt Oak sono abbinati a trapuntature che imitano la topografia della Death Valley. I tappetini sono trattati nella stessa maniera, così il facoltoso proprietario si sentirà come se stesse camminando in uno dei luoghi più caldi della terra mentre va in ufficio, al supermercato o a scuola per prendere i ragazzi. Davvero un tocco esotico ultra esclusivo, non c’è che dire… L'ultima auto è, forse, quella più tradizionale dal punto di vista delle scelte cromatiche, ma altrettanto unica: il colore British Racing Green satinato è abbinato a impiallacciature in pietra e rivestimenti Dinamica in pelle scamosciata riciclata. Qui la trapuntatura ricorda il deserto, ma è solo una delle infinte possibilità offerte dal reparto Mulliner e Bentley può soddisfare qualsiasi fantasia, ce lo ha dimostrato. Il team di artigiani può creare praticamente ogni cosa un cliente desideri, basta pagare e queste quattro auto sono la punta di un iceberg, pardon… di un masso vecchio 200 milioni di anni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/11/2024