Questo è il nuovo SUV "compatto" Bentley (con un pizzico di fantasia)

Bentley Urban SUV dal 2027. Cugino di Macan e Audi Q6, si chiamerà Mayon o Barnato. Un fotoritocco basata sulle ultime foto spia

Il gioco è bello quando è lungo e il nuovo SUV ''compatto'' Bentley si rivela a poco, a poco, a poco...

Ma poiché le ultime foto spia sono anche quelle più... de-camuffate (vedi anche gallery), abbiamo colto l'assist per immaginarci in modo digitale il suo aspetto definitivo. Il risultato (magie dell'AI) è quello dell'immagine di copertina, ma anche dell'immagine qui sotto.

Bentley Urban SUV, ecco come dovrebbe apparire

Anche senza interventi grafici, in realtà le nuove spy fresche fresche dal Nord Europa mostrano il ''city SUV'' Bentley, primo modello 100% elettrico della Casa inglese, con una chiarezza sin qui inedita.

Pur senza rinunciare ai classici contenuti di lusso del marchio britannico, il prototipo conferma un’impostazione pensata soprattutto per l’uso da (grande) città: una lunghezza inferiore ai 5 metri, ma un'autonomia probabilmente adeguata anche a viaggi extraurbani.

La prima Bentley sotto i 5 metri

Il progetto dovrebbe essere ormai chiaro: la baby Bentley nasce sulla piattaforma EV di Porsche Macan Electric e Audi Q6 e-tron, ma con profonda personalizzazione su design e prestazioni. Su strada (comfort), ma anche alla colonnina (velocità di ricarica).

Nuovo SUV compatto Bentley parente di Porsche Macan EV

La produzione in serie è prevista nel 2027 nello stabilimento di Crewe, il mercato chiave sarà il mercato cinese (ma arriverà anche in Europa).

Il nome definitivo non è ancora stato annunciato, ma Bentley ha recentemente registrato i marchi Mayon e Barnato, entrambi possibili candidati. Sondaggio?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/01/2026