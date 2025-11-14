E anche oggi la Bentley elettrica supersportiva esce dopodomani

No EV, no Plug-in: Continental GT Supersports ha la trazione posteriore e un V8 turbo "puro". Così è la più leggera di sempre

Neanche Bentley, dell'idea di abbandonare i propulsori termici, sembra proprio entusiasta. Cioè: non solo niente full electric, per adesso. Ma anche l'ibrido plug-in, quando è il momento di fare sul serio, lo si scarta senza troppi complimenti.

Bentley decide così di mettere da parte batterie e cavi e riportare al centro della scena ciò che molti appassionati aspettavano: un V8 4.0 biturbo a benzina, protagonista assoluto di nuova Continental GT Supersports, l’auto più leggera che la Casa abbia costruito negli ultimi 85 anni.

Bentley Continental GT Supersports: ibrida a chi?

Il modello rinuncia sia all’ibrido, sia alla trazione integrale. Per concentrarsi su un’esperienza di guida più pura, con una configurazione rigorosamente posteriore e un carattere molto più diretto.

Risultato: mezza tonnellata in meno rispetto a Continentale GT e un peso sotto le 2 tonnellate. Il record storico. Ci vuole un video!

Nata dal progetto interno “Project Mildred”, la Supersports è partita come un capriccio da pista, un prototipo che doveva rimanere confinato nei test interni. Ma che, alla fine, è risultato troppo divertente, per essere abbandonato.

Senza contare che il 2025 era anche l’occasione per celebrare un secolo della prima Super Sports (1925), e riportare in vita quello spirito un po’ ribelle, che fa bene anche ai marchi più aristocratici.

Sotto il cofano tuona il già citato V8 biturbo da 666 CV e 800 Nm, numerini che la rendono leggermente meno potente della GT Speed ibrida, ma decisamente più... comunicativa.

V8 biturbo, trazione posteriore, feeling sportivo vero

Lo scatto 0-100 km/h avviene in 3,7 secondi, mentre la velocità massima arriva a 310 km/h. Non è la Bentley più veloce della storia, ma è probabilmente quella che più vuole farsi “sentire”. E sì, anche letteralmente: lo scarico in titanio Akrapovic non è esattamente timido.

Tutta la parte dinamica è stata rivista per rendere la Supersports più affilata: cambio ZF a doppia frizione a 8 rapporti, differenziale elettronico, torque vectoring e sterzo posteriore lavorano insieme per trasformare una GT tradizionalmente pesante, in un’auto sorprendentemente agile.

Il resto del lavoro lo fanno una dieta drastica – niente sedili posteriori, meno isolamento, tetto in carbonio – e un pacchetto aerodinamico nuovo, con un frontale più cattivo, un diffusore più vistoso e un’ala “ducktail” che non è lì per estetica, ma per aggiungere circa 300 kg di downforce rispetto alla GT Speed.

L'ala posteriore non è un soprammobile

Neppure gli interni rinunciano al tema racing: due sedili sportivi elettrici, un guscio posteriore in carbonio e la consueta cura artigianale Bentley, ma con un’atmosfera più “da pilota”, che non da salotto londinese.

Chi vuole distinguersi ancora di più può rivolgersi a Mulliner, come sempre pronta a trasformare ogni capriccio in un optional.

Bentley Continental GT Supersports: sedili in carbonio

Nuova Supersports arriverà sul mercato nel 2027 e sarà costruita in soli 500 esemplari. Bentley non ha ancora svelato il prezzo ed è meglio così. Godiamoci per ora, almeno in foto (gallery), il gran ritorno di un V8 genuino, schietto, limpido, innocente (si ok basta).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2025