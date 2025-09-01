Opere d'arte

Una supercar scolpita nel teak: in vendita la Bentley Continental GT di legno (video)

Avatar di Alessandro Perelli, il 01/09/25

3 ore fa - Modello in scala 1:1 di teak e compensato marino

Una replica artigianale completamente in legno della sportiva inglese è stata messa in vendita a quasi 100mila dollari. Il video social la mostra da vicino

Oggi non parliano del classico rivestimento interno con impiallacciatura in nobili legni pregiati, ma di un modello a grandezza naturale della Bentley Continental GT interamente realizzato in legno (guarda tutte le personalizzazioni per Bentley Mulliner). L’opera, proveniente dal Belgio e attribuita a un artigiano rimasto anonimo, riproduce la terza generazione della supercar introdotta nel 2017.

Bentley Continental GT di legno: realizzata in scala 1:1 con teak e compensato marino

BENTLEY CONTINENTAL GT DI LEGNO: PROGETTO UNICO

Realizzata in teak e compensato marino, la vettura è composta da migliaia di pezzi assemblati su due travi che fungono da telaio. Il processo ha richiesto oltre 3.000 ore di lavoro, con una cura dei dettagli quasi maniacale.

Il video pubblicato sui social

Ma guardiamo il video che ha pubblicato sui suoi canali lo youtuber Austin Campbell, che è andato in Florida per mostrarcela in ''presa diretta''.

Avete visto? Notati i dettagli che riflettono quasi alla perfezione il modello originale? Qui sotto, riassumiamo gli elementi più caratteristici:

  • Griglia frontale e prese d’aria ricreate
  • Emblemi tridimensionali
  • Interni completi con cruscotto e console
  • Portiere apribili e abitacolo rifinito

Bentley Continental GT di legno: abitacolo riprodotto fedelmente e prezzo di quasi 100.000 euro

Caratteristiche e differenze

Pur senza motore, la Bentley di legno è dotata di sterzo funzionante con sistema a pignone e cremagliera. Pesa circa 907 kg, quindi molto meno di una Continental GT reale (guarda il sito di Bentley), che supera i 2.400 kg nelle versioni più recenti.

Rispetto all’originale, i sedili appaiono più semplici e le proporzioni variano leggermente, ma l’insieme restituisce l’essenza della supercar di Crewe.

Bentley Continental GT di legno: 3.000 ore di lavoro e peso di poco oltre i 900 kg

SCULTURA CHE COSTA COME UN’AUTO VERA

Il modello in legno è esposto nello showroom di Autosport Group a Boca Raton, in Florida, ed è stato messo in vendita su eBay a 98.900 dollari. Una cifra che si avvicina a quella di alcune Continental GT usate, con la differenza che questa versione rimane una scultura a quattro ruote.

VEDI ANCHE
Foto e dati tecnici Bentley Continental GT Expressions of Texture
Bentley "Expressions of Texture": l'unicità della Continental GTC arriva dalla preistoria
La nuova Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection
Bentayga EWB Azure Riviera Collection: una Bentley ispirata agli yacht
Prova nuova Bentley Bentayga S V8: opinioni prezzi, consumi, foto
Prova Bentley Bentayga S V8: il SUV che riscrive le leggi di lusso e sportività
Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/09/2025
Tags
bentleyvideobentley continental gtyoutube
Gallery
Listino Bentley Continental GT
AllestimentoCV / KwPrezzo
Continental GT GT Speed 600 / 441300.582 €
Continental GT GT Mulliner 600 / 441325.197 €
Continental GT GTC Speed 600 / 441330.630 €
Continental GT GTC Mulliner 600 / 441357.696 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Bentley Continental GT visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Bentley Continental GT
Logo Bentley
Bentley
Vedi anche