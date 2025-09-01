Una supercar scolpita nel teak: in vendita la Bentley Continental GT di legno (video)

Oggi non parliano del classico rivestimento interno con impiallacciatura in nobili legni pregiati, ma di un modello a grandezza naturale della Bentley Continental GT interamente realizzato in legno (guarda tutte le personalizzazioni per Bentley Mulliner). L’opera, proveniente dal Belgio e attribuita a un artigiano rimasto anonimo, riproduce la terza generazione della supercar introdotta nel 2017.
Bentley Continental GT di legno: realizzata in scala 1:1 con teak e compensato marino
BENTLEY CONTINENTAL GT DI LEGNO: PROGETTO UNICO
Realizzata in teak e compensato marino, la vettura è composta da migliaia di pezzi assemblati su due travi che fungono da telaio. Il processo ha richiesto oltre 3.000 ore di lavoro, con una cura dei dettagli quasi maniacale.
Il video pubblicato sui social
Ma guardiamo il video che ha pubblicato sui suoi canali lo youtuber Austin Campbell, che è andato in Florida per mostrarcela in ''presa diretta''.
Avete visto? Notati i dettagli che riflettono quasi alla perfezione il modello originale? Qui sotto, riassumiamo gli elementi più caratteristici:
- Griglia frontale e prese d’aria ricreate
- Emblemi tridimensionali
- Interni completi con cruscotto e console
- Portiere apribili e abitacolo rifinito
Bentley Continental GT di legno: abitacolo riprodotto fedelmente e prezzo di quasi 100.000 euro
Caratteristiche e differenze
Pur senza motore, la Bentley di legno è dotata di sterzo funzionante con sistema a pignone e cremagliera. Pesa circa 907 kg, quindi molto meno di una Continental GT reale (guarda il sito di Bentley), che supera i 2.400 kg nelle versioni più recenti.
Rispetto all’originale, i sedili appaiono più semplici e le proporzioni variano leggermente, ma l’insieme restituisce l’essenza della supercar di Crewe.
Bentley Continental GT di legno: 3.000 ore di lavoro e peso di poco oltre i 900 kg
SCULTURA CHE COSTA COME UN’AUTO VERA
Il modello in legno è esposto nello showroom di Autosport Group a Boca Raton, in Florida, ed è stato messo in vendita su eBay a 98.900 dollari. Una cifra che si avvicina a quella di alcune Continental GT usate, con la differenza che questa versione rimane una scultura a quattro ruote.
