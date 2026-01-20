Bentley, 007, milioni di sigarette: la spy story più goffa del secolo

Il confine tra genio criminale e perfetto idiota è sottile come la carta delle sigarette. E tale Andreu Silivaniuk, camionista bielorusso con aspirazioni da agente segreto, ha dimostrato di stare decisamente dalla parte sbagliata della barricata.

Svelata dal magazine locale Kent Online e da noi scoperta sfogliando Road&Track, la storia ci ha talmente divertito, che ora la vogliamo raccontare pure noi. A modo nostro.

Gli ingredienti per un thriller da quattro soldi ci sono tutti: un tir carico di componenti Bentley diretti alla fabbrica di Crewe, una targa rotante stile 007 e – ciliegina sulla torta – oltre 6 milioni di sigarette nascoste tra alternatori e paraurti del marchio british.

Bentley come ''cavallo di troia'' per il contrabbando. Molto Ian Fleming...

Il tutto per evitare di pagare dazi doganali per circa 3,6 milioni di dollari. Niente male, come bottino. Se solo il piano non fosse stato architettato da qualcuno con il fiuto strategico di un bradipo in letargo.

È il 5 giugno 2025, quando gli agenti della Border Force al porto di Dover fermano il nostro eroe, il quale produce documenti regolarissimi per 14 casse di ricambi Bentley. ''Sigarette? Ma quando mai'', avrà obiettato con l'aria innocente del primo della classe.

Peccato che gli ispettori notino un dettaglio: una fascetta intorno al supporto della targa anteriore. Una di quelle fascette che – guarda caso – permettono di far roteare la targa come in un film di spionaggio giapponese anni '60.

Da lì in poi è un crescendo rossiniano di figuracce: nei box, più cicche che pistoni, più pacchetti che guarnizioni. Insieme alle bionde di contrabbando, anche due telefoni e un tablet massacrato che probabilmente conteneva i messaggi ''Mission Impossible'' del boss di turno.

In tribunale, Silivaniuk prova la carta dell'innocenza: ''Io sono solo il corriere, non so niente''. Ma il giudice Daniel Stevenson è reduce da un caso molto simile, sempre con auto di lusso usate come cavalli di Troia del tabacco. E non si commuove. E gli rifila 2 anni e 7 mesi.

Nel frattempo, Kenny Dunk dell'agenzia fiscale britannica ricorda a tutti che il contrabbando di sigarette costa al Regno Unito circa 1,8 miliardi all'anno. Una bazzecola.

Il contrabbando di sigarette non passa mai di moda

E Bentley? Beh, la casa di Crewe probabilmente non aveva previsto che i suoi componenti premium venissero usati come scatole cinesi per merci illegali. D'altro canto, c'è da dire che se devi contrabbandare qualcosa, tanto vale farlo con stile. Anche se lo stile, in questo caso, è durato lo spazio di una mattina al porto.

Morale della favola: se vuoi fare il James Bond del contrabbando, ricordati che 007 non si fa beccare. Mai.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2026