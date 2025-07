I ladri preferiscono Toyota Prius. Sì, per rubare altre Toyota

I topi d'auto hanno un'amica. È Prius, l'ibrida per definizione divenuta a sua insaputa complice dei criminali.

Forse avrebbe preferito un record di altro genere, ma noi ci stiamo limitando a riportare una ricerca. Che con un pizzico di sollievo, non riguarda casa nostra. Riguarda il Giappone.

Nel 2025 il furto d’auto, nel Paese del Sol Levante, continua ad essere un problema rilevante. Come gli anni precedenti, Toyota Land Cruiser si conferma il veicolo più rubato.

Nuova Toyota Land Cruiser, l'auto preferita dai (ladri) giapponesi

La notizia è tuttavia che in un’evoluzione sorprendente delle tecniche del crimine, per agevolare i furti molti ladri fanno uso di Toyota Prius rubate. Proprio grazie alla loro natura silenziosa.

E allora non sarebbe meglio un'auto elettrica? No, il ladro sceglie Prius anche per un'altra ragione.

Toyota Prius, l''auto aziendale'' dei criminali giapponesi

Perché Toyota Prius è così amata (dai delinquenti)

Secondo i dati forniti dall'Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone relativi alla prima metà del 2025, 9 dei 10 veicoli più rubati sono marchiati Toyota o Lexus.

L’unica eccezione è il Suzuki Carry, che chiude la top 10. Questo conferma una netta preferenza dei criminali per i modelli domestici, in particolare quelli della Casa di Nagoya. E sai perché?

Perché c'è pieno di Toyota in giro, ecco perché.

Auto più rubata è Toyota Land Cruiser (765 episodi nel primo semestre 2025), seguita al secondo posto da Toyota Prius, con 289 unità trafugate.

Prius, l''auto aziendale'' dei ladri d'auto giapponesi

I criminali riciclano poi Prius anche come auto di servizio perché il suo motore ibrido è estremamente silenzioso, ideale per muoversi inosservati durante la notte. Inoltre, perché è un’auto molto diffusa in Giappone, semplice da reperire e nota per la suaaffidabilità (un'altra arma a doppio taglio).

Tutte caratteristiche che a quanto pare la rendono perfetta per accompagnare furti di auto di maggior valore, come la stessa Land Cruiser.

Furti auto: la classifica 2025

L'argomento comincia ad appassionarti? Oppure sei amante di cifre e statistiche? Prego, questa è l'assai poco lusinghiera graduatoria delle auto più rubate del 2025. In uno dei Paesi più sicuri al mondo.

Posizione Modello Furti H1 2025 Furti H1 2024 1 Toyota Land Cruiser 765 590 2 Toyota Prius 289 287 3 Toyota Alphard 191 303 4 Lexus RX 141 80 5 Lexus LX 120 112 6 Toyota Crown Series 107 44 7 Toyota Hiace 97 60 8 Lexus LS 55 44 9 Toyota Harrier 50 17 10 Suzuki Carry 43 44

