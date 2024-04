Ora ha stile e l'efficienza è al top, Toyota Prius: la miglior plug-in di sempre?

Il mondo dell'automobile ha i suoi aneddoti e storie da raccontare, e la nuova Toyota Prius potrebbe benissimo rientrare in questa categoria. Basta guardarla per accorgresi di quanto sia cambiata rispetto al suo più recente passato. Una vera e propria metamorfosi di un'auto per lungo tempo associata al concetto (per la verità molto soggettivo) di modello non del tutto apprezzato dal punto di vista del design. Oggi tutto in lei è nuovo e diverso e vedendola passare per strada diventa difficile non concederle uno sguardo d'ammirazione. Insomma, scordatevi la Prius come ''l'auto dei tassisti''. Quella bianca che ha invaso le nostre città negli ultimi 20 anni non esiste più. Oltre al suo look, però, alla giapponese è sempre stata riconosciuta la sua efficienza, avendo portato al debutto il primo motore full hybrid della storia. E la sua proverbiale caratteristica, vi assicuro, non è cambiata. Anzi, per me ha stabilito un nuovo riferimento nel settore. È lei l'auto più efficiente che ho provato? Adesso vi racconto la mia esperienza...

Toyota Prius: la linea è molto aerodinamica

Come vi ho anticipato la nuova Toyota Prius è tutta un'altra auto rispetto a quanto visto sino a oggi. Lo aveva già capito Lorenzo nel suo primo contatto. Il suo profilo aerodinamico conferisce un aspetto dinamico e moderno, con linee fluide che scorrono senza soluzione di continuità dal cofano al lunotto. Le maniglie delle porte a scomparsa aggiungono un tocco di eleganza e migliorano ulteriormente l'aerodinamica complessiva. I cerchi da 17 o 19 pollici, disponibili in diverse finiture, regalano un look sportivo alla vettura e contribuiscono a sottolineare la sua presenza su strada. I profili dei passaruota neri, inoltre, contribuiscono a far sembrare i cerchi ruota più grandi, per un aspetto che trovo robusto e deciso. Come avrete capito, anche i dettagli sono stati pensati per enfatizzarne lo stile moderno e, per certi versi, sportivo. Sul tetto, la versione Lounge+ offre la ciliegina sulla torta dei pannelli solari, in grado di ricaricare la batteria per aggiungere oltre 8 km di percorrenza al giorno, a seconda delle condizioni di luce. Ci credereste che sto parlando di una ''noiosa'' Toyota Prius? Il salto di qualità è stato enorme e dopo averla avuta a casa qualche giorno mi sono sinceramente affezionato al suo look audace. E per strada sono stati in tanti i curiosi a rivolgerle qualche a sguardo e a rivolgermi qualche domanda.

Toyota Prius: la dinamica di guida è molto migliorata

Passando all'interno, l'abitacolo accoglie i passeggeri con un mix di comfort, tecnologia e praticità. La plancia mi piace particolarmente perché ha linee pulite e materiali di alta qualità. Riesce a trasmettere una sensazione di modernità e raffinatezza. I comandi della climatizzazione sono facilmente accessibili e sono tutti fisici, nessun leziosismo tecnologico. Tutto è a portata di mano. Il vano portaoggetti, dotato di doppio fondo, offre spazio sufficiente per riporre gli oggetti personali in modo ordinato e sicuro. Io ho sempre buttato dentro doppie chiavi e portafoglio senza problemi. La tecnologia occupa un posto centrale e il sistema infotainment, con schermi ad alta risoluzione e grafiche intuitive, consente un accesso rapido e semplice alle funzioni principali. La connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto permette di collegare facilmente dispositivi mobili e la stabilità della connessione è ottima. Di altissimo livello anche la qualità grafica dello schermo: le icone sono chiare e luminose in qualsiasi contesto di luce ambientale. L'abitacolo mi convince nel suo complesso, forse l'unica nota stonata viene dall'accessibilità un po' ridotta, soprattutto dietro, a causa del tetto basso e inclinato.

Toyota Prius: l'abitacolo è ricco di contenuti tecnologici

Ma la vera sorpresa, secondo me, si trova nel comportamento su strada di questa Prius. Grazie alla piattaforma TNGA e al suo sistema di propulsione ibrido, l'auto mi offre una guida agile, con un bel feeling e una maneggevolezza che la rende perfetta sia per la città sia per i lunghi viaggi. I sedili ergonomici assicurano il massimo comfort durante la guida, riducendo l'affaticamento anche dopo tante ore seduti. E credetemi, a bordo di quest'auto ho percorso davvero molti chilometri. La Prius si distingue per la transizione fluida tra il motore a benzina e quello elettrico: il sistema ibrido intelligente permette di gestire in modo ottimale il flusso di energia, sfruttando al meglio la combinazione tre motore termico ed elettrico per garantire prestazioni efficaci ed efficienti. Anche il cambio è migliorato tantissimo ed è pressoché stato annullato il fastidioso effetto ''scooter''. La potenza totale è di 224 CV così suddivisi: 151 CV dal 2.0 litri 4 cilindri benzina e 163 CV dal motore elettrico. Quest'ultimo alimentato da una batteria da 13,6 kWh.

VEDI ANCHE

Toyota Prius: la potenza di sistema è pari a 224 CV

La taratura dell'assetto, anche con cerchi da 19 pollici, offre un compromesso equilibrato tra comfort e tenuta di strada. Il telaio rigido e la sospensione ben calibrata assicurano una stabilità eccezionale, anche durante le curve più impegnative. La distribuzione del peso è ottimizzata per garantire una guida precisa e reattiva, con una sensazione di controllo totale in ogni situazione. Voto più alla sicurezza dinamica. In città, la Prius si muove con agilità e facilità, grazie alle sue dimensioni compatte e alla leggerezza (il peso di 1.605 kg è contenuto per una plug-in). Lo sterzo è leggero e preciso per manovrare facilmente. La visibilità panoramica - il parabrezza è ampissimo - offre una chiara visione dell'ambiente circostante, aiutando l'occhio nei parcheggi più stretti o per vedere bene dove mettere le ruote in strada. Ma non è solo in città che la Prius brilla. Anche su percorsi extraurbani o in autostrada, le prestazioni sono eccellenti e il comfort di guida è alto. Mi sono trovato molto bene in qualsiasi contesto di utilizzo e la solidità della sua piattaforna unita alla brillantezza dei propulsori - 0-100 km/h in un rispettabilissimo 6,8 secondi - mi hanno permesso di togliermi anche qualche soddisfazione alla guida.

Toyota Prius: l'allestimento Lounge+ aggiunge il tettuccio con pannelli solari

Veniamo al capitolo più interessante per tutti i possibili acquirenti di Prius: i consumi. L'impegno di Toyota è stato nell'offrire un'automobile che fosse sempre un riferimento in termini di efficienza ma che accontentasse anche il gusto estetico di un pubblico il più ampio possibile. Se abbiamo capito che il secondo punto è stato centrato il primo...è stato persino migliorato. Una premessa: in Italia la Prius è disponibile soltanto nella sua versione ibrida plug-in. Scelta di Toyota che - francamente - non capisco, ma tant'è. Avendone provate tante, posso dirvi che questa è senza dubbio l'ibrida PHEV più efficiente che abbia mai guidato. Innanzitutto perché con la batteria carica si riescono a percorrere fino a 70 km reali. Una volta esaurita la riserva di elettricità, l'auto si comporta in tutto e per tutto come una full hybrid, quindi il motore elettrico interviene spesso e volentieri anche se la batteria è scarica - ed è la prima volta che mi capita a bordo di una PHEV - perciò i consumi sono sempre piuttosto bassi. In città non è difficile stare ben oltre i 20 km/l; in extraurbano si riescono a percorrere tra i 18 e i 20 km/l; in autostrada il valore è compreso tra 15 e 17 km/l. Secondo me, un risultato difficilmente eguagliabile e, per questa ragione, assai positivo.

Toyota Prius: i consumi sono sempre molto bassi

Come da - buona - abitudine dei giapponesi, la Prius offre quasi tutto di serie. Si può scegliere fra tre allestimenti: Active (43.000 euro); Lounge (43.700 euro); Lounge+ (51.000 euro). Tutti i sistemi di assistenza alla guida e lo schermo dell'infotainment da 12,3'' sono di serie su tutte le versioni. Con la Active si ha dunque il necessario per viaggiare tra comodità e massima efficienza. Scegliendo invece l'allestimento Lounge a guadagnarci è più che altro lo stile poiché troviamo anche cerchi in lega da 19'' dal disegno sportivo e gradevole. Al vertice dell'offerta c'è la Lounge+ che ha come principali equipaggiamenti extra rispetto alle altre il tettuccio con i pannelli solari e le telecamere perimetrali. Dal mio punto di vista, una Lounge è già più che sufficiente per viaggiare su una Toyota Prius ottimamente equipaggiata. E i 700 euro di distanza rispetto alla Active sono ben investiti: i cerchi da 19'' migliorano di molto l'immagine dell'auto.

Toyota Prius: in città si percorrono fino a 70 km in modalità EV con batteria da 13,6 kWh

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, plug-in hybrid Potenza massima di sistema 224 CV Coppia massima di sistema 208 Nm Velocità 177 km/h 0-100 km/h 6,8 secondi Cambio Automatico e-CVT Trazione Anteriore Dimensioni 4,60 x 1,78 x 1,42 m Bagagliaio Da 284 litri Peso 1.605 kg Prezzo da 43.000 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 27/04/2024