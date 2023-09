BMW a tutto gas: l'idrogeno è un'alternativa concreta ai modelli elettrici

Il programma pilota sull’idrogeno con cui BMW si sta impegnando per dare un’alternativa alla transizione elettrica prosegue in maniera incoraggiante e le ottanta iX5 alimentate ad H2 continuano a macinare chilometri. In una recente intervista con il media web americano Automotive News, Juergen Guldner, direttore generale del programma per la tecnologia dell'idrogeno BMW, ha dichiarato che l'energia a idrogeno è considerata come principale fonte alternativa ai BEV. “I consumatori affermano che sarebbe fantastica come alternativa. Ci auguriamo che più costruttori si impegnino perché le batterie da sole non sarebbero in grado di assolvere il compito. C'è troppa incertezza. Abbiamo bisogno di una seconda tecnologia, e potrebbe essere questa”.

BMW e l'idrogeno: valida alternativa all'elettricitàSEGNALI CONFORTANTI… La BMW ha implementato una piccola flotta di iX5 per valutare l'interesse e generare feedback da parte degli utenti. I partecipanti al programma provenienti da Germania, California e Medio Oriente hanno fornito suggerimenti piuttosto interessanti dando origine a un indiscusso ottimismo riguardo al futuro dell'idrogeno. Gli utenti hanno apprezzato il fatto che l'autonomia dei veicoli sia rimasta stabile sia nei mesi estivi sia in quelli invernali. Chi viveva nei climi più caldi ha apprezzato anche il fatto di poter far funzionare l’aria condizionata senza il timore di gravare sulla batteria di bordo e di ridurre l’autonomia. Quindi, i segnali paiono incoraggianti, tuttavia non tutti i costruttori credono in un futuro di auto alimentate a idrogeno.

BMW e l'idrogeno: proseguono i test con il SUV iX5 HydrogenMA NON TUTTI CI CREDONO… L’amministratore delegato di Volkswagen, Thomas Schafer, ha già dichiarato che la fonte di carburante non era competitiva e che a Wolsburg non avrebbero dato seguito allo sviluppo di questa tecnologia, mettendo tutte le loro forze sull’elettricità. BMW, però, continua a riporre fiducia nella possibilità che i suoi modelli H2 entrino presto in produzione. La piattaforma Neue Klasse, che costituirà la base di tutti i futuri veicoli elettrici BMW, sarà potenzialmente in grado di supportare l’integrazione di un’alimentazione a idrogeno. L'obiettivo degli ingegneri di Monaco è quello di realizzare serbatoi di H2 che possano adattarsi allo spazio normalmente assegnato alle batterie dei veicoli elettrici. I piani industriali a lungo termine di BMW prevedono di mettere in produzione un veicolo alimentato a idrogeno entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, fanno affidamento sulla collaborazione con Toyota per dare un’accelerata al movimento, con il SUV iX5 che è equipaggiato con celle a combustibile provenienti dai giapponesi, che hanno a listino uno dei pochi modelli a idrogeno presenti sul mercato, la Mirai.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/09/2023