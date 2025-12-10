Gymkhana – Aussie Shred: le imprese di Travis Pastrana nel "Sottosopra"

Non è il Sottosopra di Stranger Things, ma l'Australia, che comunque gli anglofoni chiamano ''Down Under'': è proporio qui che il team Hoonigan hanno ambientato la Gymkhana Aussie Shred. Con Travis Pastrana che eredita il volante che fu di Ken Block e qualche espressione alla Jim Carrey. Guarda il video qui sotto, cbe poi ne riparliamo.
Oltre al talento, alla propensione per l'azzardo e agli occhi spiritati di Travis, l'altra vera protagonista del video è il ferro che guida: una Subaru Brat del ’78 trasformata dai maghi di Vermont Super Cars nella Subaru Brataroo 9500 Turbo. Ha solo quattro cilindri e 2,0 litri di cilindrata, ma ben 670 cavalli e 922 Nm: raffreddati con l'aiuto di prese d'aria robotizzate, che sembrano le branchie impazzite di uno squalo in un attacco... d'ansia. Goditi il video se te l'eri perso!