Video

Gymkhana – Aussie Shred: le imprese di Travis Pastrana nel "Sottosopra"

Avatar di Emanuele Colombo, il 13/12/25

13 fa - Gymkhana Aussie Shred: Travis Pastrana scatena la Subaru Brataroo nell’Outback australiano

Ma che facce fa Travis Pastrana al volante della Subaru Brataroo nel nuovo capitolo di Gymkhana? L'Australia gli da alla testa!

Non è il Sottosopra di Stranger Things, ma l'Australia, che comunque gli anglofoni chiamano ''Down Under'': è proporio qui che il team Hoonigan hanno ambientato la Gymkhana Aussie Shred. Con Travis Pastrana che eredita il volante che fu di Ken Block e qualche espressione alla Jim Carrey. Guarda il video qui sotto, cbe poi ne riparliamo.

Oltre al talento, alla propensione per l'azzardo e agli occhi spiritati di Travis, l'altra vera protagonista del video è il ferro che guida: una Subaru Brat del ’78 trasformata dai maghi di Vermont Super Cars nella Subaru Brataroo 9500 Turbo. Ha solo quattro cilindri e 2,0 litri di cilindrata, ma ben 670 cavalli e 922 Nm: raffreddati con l'aiuto di prese d'aria robotizzate, che sembrano le branchie impazzite di uno squalo in un attacco... d'ansia. Goditi il video se te l'eri perso!

VEDI ANCHE
Drift Car vs Rally Car: una sfida epica nel video Red Bull
Drift Car vs Rally Car: una sfida che sa di Gymkhana nel video Red Bull
Dopo Ken Block Gymkhana è su Honda Africa Twin: il video
L'erede di Ken Block è su due ruote: il ritorno di Gymkhana con Africa Twin! Video
Video in stile Gymkhana per la Ford Puma Hybrid Rally1
Ford Puma Hybrid Rally1: Gymkhana può accompagnare solo
Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/12/2025
Tags
subarugymkhanaken block
Gallery
Logo Subaru
Subaru
Vedi anche