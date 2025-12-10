Gymkhana – Aussie Shred: le imprese di Travis Pastrana nel "Sottosopra"

Non è il Sottosopra di Stranger Things, ma l'Australia, che comunque gli anglofoni chiamano ''Down Under'': è proporio qui che il team Hoonigan hanno ambientato la Gymkhana Aussie Shred. Con Travis Pastrana che eredita il volante che fu di Ken Block e qualche espressione alla Jim Carrey. Guarda il video qui sotto, cbe poi ne riparliamo.

Oltre al talento, alla propensione per l'azzardo e agli occhi spiritati di Travis, l'altra vera protagonista del video è il ferro che guida: una Subaru Brat del ’78 trasformata dai maghi di Vermont Super Cars nella Subaru Brataroo 9500 Turbo. Ha solo quattro cilindri e 2,0 litri di cilindrata, ma ben 670 cavalli e 922 Nm: raffreddati con l'aiuto di prese d'aria robotizzate, che sembrano le branchie impazzite di uno squalo in un attacco... d'ansia. Goditi il video se te l'eri perso!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/12/2025