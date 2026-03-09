Bentley Bentayga Artenara Edition: omaggio a Gran Canaria e alle origini del SUV

Il lussuoso sport utility è una versione creata dalla divisione Mulliner che celebra l'isola oceanica e i suoi paesaggi con dettagli esclusivi e motori V8 o ibridi V6

La Bentley Bentayga Artenara Edition rappresenta una nuova interpretazione del celebre SUV di lusso firmato Bentley (guarda la homepage di Bentley).

Nuova interpretazione della Bentayga

Questa versione speciale è stata sviluppata dalla divisione Mulliner (guarda un’altra Bentley Bentayga by Mulliner) per valorizzare alcune delle caratteristiche di design più distintive della Bentayga, con una cura artigianale particolarmente approfondita.

La nuova Limited Edition è disponibile in diverse configurazioni meccaniche e di carrozzeria, che poi analizziamo. In ogni caso, l’obiettivo è mantenere il carattere raffinato e prestazionale che da sempre distingue il marchio britannico.

Bentley Bentayga Artenara Edition: il SUV di lusso creato da Mulliner omaggia Gran Canaria

Ispirazione da Artenara e dal Roque Bentayga

Il nome Bentayga Artenara Edition deriva dal villaggio di Artenara, il più alto di Gran Canaria, situato a circa 1.200 metri sul livello del mare. In questa area si trova anche il Roque Bentayga, la celebre formazione rocciosa da cui la Bentayga prende il proprio nome.

Questo legame con il territorio è evidente anche nei dettagli di design. Il motivo stilizzato del Roque Bentayga compare, infatti, come incisione sul cruscotto e come motivo di perforazioni laser sui sedili e sui pannelli delle portiere, un elemento che rafforza il legame tra la SUV e il paesaggio montuoso di Gran Canaria.

Bentley Bentayga Artenara Edition: motori V6 e V8 anche con carrozzeria a passo lungo

Design esterno: eleganza contemporanea

Dal punto di vista estetico, la Bentayga Artenara Edition integra numerosi elementi firmati Mulliner. Tra questi spiccano la griglia anteriore a doppio diamante e i cerchi in lega da 22 pollici con finitura grigia e superfici lucidate.

Tra gli elementi principali del design troviamo:

griglia anteriore Mulliner a doppio diamante

cerchi da 22 pollici con diverse finiture disponibili

prese d’aria laterali con logo Artenara

finiture esterne in Bright Chrome

optional Blackline con dettagli scuri e look sportivo

Le finiture inferiori della carrozzeria possono essere abbinate al colore esterno, creando un profilo laterale pulito e moderno. Questa scelta stilistica contribuisce a sottolineare il carattere elegante del SUV di lusso.

Bentley Bentayga Artenara Edition: l'abitacolo creato praticamente su misura da Mulliner

Interni raffinati e personalizzazione Mulliner

All’interno, la Bentayga Artenara Edition propone configurazioni cromatiche studiate per offrire un ambiente raffinato e armonioso. Sono disponibili otto diverse colorazioni esterne, ciascuna associata a uno schema interno tricolore.

Tra le finiture disponibili figurano tonalità come Beluga, Granite, Glacier White e Dark Sapphire. Una delle combinazioni più classiche abbina la vernice Verdant con interni Saddle e Camel, arricchiti da dettagli Cumbrian Green.

Un’alternativa più sportivaè rappresentata dalla configurazione Sequin Blue con specifica Blackline. In questo caso l’abitacolo combina pelle Linen e Beluga con accenti Light Blue, presenti su plancia, consolle centrale e volante.

Bentley Bentayga Artenara Edition: otto sfumature per la carrozzeria con interni abbinati

Motori e configurazioni disponibili

Come accennato, dal punto di vista tecnico, la Bentley Bentayga Artenara Edition mantiene la versatilità tipica della gamma Bentley. Il modello può essere configurato con diverse varianti di motorizzazione e di passo.

Le opzioni disponibili includono:

motore V8 biturbo con passo standard

motore V8 con passo esteso (EWB)

sistema ibrido V6 con passo standard

Bentley Bentayga Artenara Edition: con i colori si può creare un esemplare più classico o sportivo

Lusso artigianale per pochi fortunati

Questa varietà di configurazioni consente alla Limited Edition di adattarsi a diverse esigenze di guida, mantenendo sempre elevati standard di comfort e prestazioni.

Con la Bentayga Artenara Edition, Bentley propone quindi un SUV di lusso che unisce artigianalità, design esclusivo con un chiaro riferimento e ispirazione al paesaggio della famosa località di Gran Canaria. Vi piace questa lussuosa versione dello sport utility britannico? Diteci cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2026