Something Blue by Mulliner: la Bentley Bentayga s'ispira alla delicata femminilità giapponese

Solo dieci esemplari per il Giappone del lussuoso sport utility inglese, che richiama una tradizione nuziale e unisce dettagli in blu, lusso artigianale e il poderoso V8 biturbo

La Bentley Bentayga (leggi la prova di Bentley Bentayga S V8) si presenta in una nuova veste super esclusiva, ma dedicata solo al mercato giapponese. In ogni caso è un gran bel vedere, quindi vale la pena scoprirla insieme.

Un’edizione esclusiva per la terra del Sol Levante

La casa britannica Bentley ha svelato una versione speciale prodotta in soli dieci esemplari, una vera limited edition pensata per un pubblico femminile ma interpretata con eleganza discreta.

Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner: tiratura limitata in dieci esemplari

Il tocco artigianale di Mulliner

A firmare il progetto è la divisione Mulliner, che ha dato vita alla Something Blue Collection. Il nome richiama la tradizione nuziale vittoriana “Something Four”, diventata popolare anche in Giappone, secondo cui la sposa deve indossare: “Something Old, Something New, Something Borrowed e Something Blue”, ovvero qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e qualcosa di blu come simbolo di fortuna. Un riferimento culturale che ispira le sfumature e i dettagli del lussuoso SUV.

Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner: interni con finiture in blu

Dettagli blu e finiture extra lusso

La carrozzeria sfoggia una vernice bianco metallizzato“Ice” con riflessi azzurri sotto particolari condizioni di luce. I cerchi da 22 pollici argentati sono abbinati a pinze freno in tinta.

Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner: la delicatezza delle sfumature interne

Una dedica all'universo femminle del Giappone

All’interno, l’abitacolo combina pelle color lino e grigio grafite, con ricami blu sugli stemmi Bentley (guarda la homepage di Bentley) e motivi floreali coordinati sul cruscotto. I battitacco riportano la firma della collezione, sottolineando il livello di lusso del grande SUV inglese.

Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner: motore V8 con 549 CV

Motore maxi, prestazioni anche

Sotto il cofano resta il V8 biturbo 4.0 litri da 549 CV e 770 Nm, capace di spingere la Bentley Bentayga da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi fino a 290 km/h.

Bentley ha svelato la speciale Bentayga in tiratura super limitata all'Ooyane Plaza di Tokyo durante lo scorso fine settimana. Il prezzo parte da 34 milioni di yen (circa 185.000 euro) e diversi esemplari risultano già prenotati. Voi cosa ne dite di questa nuova interpretazione del SUV inglese? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2026