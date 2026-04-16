Singer, mago dei restomod Porsche, firma un nuovo cronografo molto speciale

Hai presente le Porsche 911 firmate Singer? Quelle opere d'arte su ruote che ti costano quanto un attico in centro e per le quali devi metterti in fila per almeno quattro anni? Ecco, se il tuo garage non è ancora pronto a ospitare una DLS da 3 milioni di dollari, c’è un altro modo per portarti a casa l’ossessione maniacale di Rob Dickinson. Solo che stavolta non ci sono le ruote, ma un cinturino.

Forse non lo sapevi, ma il fondatore di Singer Vehicle Design ha una ''succursale'' a Ginevra, la Silicon Valley dell'orologeria di lusso. Si chiama Singer Reimagined e, proprio come accade con i restomod delle ''Noveundici'', prende la meccanica classica e la stravolge per renderla un oggetto del desiderio totale. L'ultima creazione? Si chiama DualTrack ed è un cronografo che sembra uscito dal cruscotto di una Porsche impegnata in una maratona transcontinentale.

Singer DualTrack, il quadrante

Un ufficio complicazioni al polso

Il DualTrack non è il solito orologio da ''fanboy'' dell'automobilismo con due loghi messi a caso. È un gioiello di ingegneria capace di mostrarti due fusi orari contemporaneamente. Come ci riesce? Grazie a un disco delle 24 ore che orbita continuamente attorno al quadrante.

La sostanza in cifre:

Cassa: 43 mm in acciaio inossidabile (robusta, ma con classe).

Quadrante: nero vellutato con un cuore dorato che fa molto ''racing vintage''.

Personalizzazione: il disco del secondo fuso orario è in alluminio anodizzato, disponibile in Meridian Green o Horizon Red.

La cosa che ti piacerà di più? La pulizia. In Singer hanno resistito alla tentazione di renderlo troppo complicato alla vista. È sobrio, ragionato, esattamente come le loro auto. Ma se lo giri, beh, lì comincia lo spettacolo.

Singer DualTrack Horizon Red e Meridian Green

Meccanica da corsa (senza benzina)

Se sei un feticista della meccanica, il retro del DualTrack ti farà perdere la testa. È lì che vedi il ''motore'': un movimento complesso con ben quattro bariletti. A cosa servono? A garantirti una riserva di carica di sei giorni e a mantenere una precisione cronometrica costante, evitando quei cali di ''tiro'' tipici degli orologi meno raffinati quando si stanno scaricando. In pratica, è come avere un serbatoio supplementare per la tua puntualità.

Singer DualTrack, i meccanismi in bella vista (sotto)

Il prezzo del desiderio

Arriviamo al tasto dolente, perché la qualità Singer non è mai stata amica del risparmio. Rispetto a una delle loro Porsche, questo DualTrack sembra quasi ''economico'', ma non farti troppe illusioni.

Il listino parte da 22.500 franchi svizzeri che, una volta aggiunta l'IVA e fatto il cambio in euro, ti portano rapidamente a sfiorare i 29.000 euro. Sì, hai letto bene: quanto una buona berlina media nuova di zecca. Ma vuoi mettere la soddisfazione di guardare l’ora su un Singer mentre sogni di guidarne uno? Scopri di più sul sito ufficiale.

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