Porsche 911 Singer: se il team F1 mette le ali all'icona di Zuffenhausen

La Porsche 911 Singer rappresenta una delle reinterpretazioni più raffinate della storica sportiva tedesca. Il programma Classic Turbo degli specialisti americani prende come base la “noveundici” serie 964 (guarda un’altra 911 964 elaborata) e la trasforma in una moderna celebrazione della 911 Turbo originale, combinando estetica classica e soluzioni tecniche attuali.

Il problema delle 911 senza tetto

Tuttavia, quando si parla di Cabriolet e Targa, entra in gioco un limite noto a tutti: la rigidità strutturale. Come tutte le scoperte, anche le Porsche serie 964 dell’epoca nascono con una carenza di rigidità torsionale dell'autotelaio che si riflette negativamente sul piacere di guida.

Con pneumatici moderni, sospensioni evolute e una potenza superiore del 50% rispetto alla Turbo d’epoca, il rischio per la 911 by Singer è di subire flessioni e vibrazioni dannose. Un compromesso poco accettabile per un progetto dello specialista statunitense (guarda la homepage di Singer), dove precisione di guida e qualità dinamica sono fondamentali.

Porsche 911 964 Classic Turbo by Singer: la sportiva d'epoca con telaio più rigido

L’intervento di Red Bull Advanced Technologies

Per risolvere il problema, Singer ha chiesto supporto a Red Bull Advanced Technologies, la divisione ingegneristica legata al mondo delle competizioni al livello più elevato, fino alla Formula Uno.

Il telaio originale della 964 è stato scansionato emodellato digitalmente, permettendo simulazioni dettagliate sulle sollecitazioni torsionali. L’obiettivo era chiaro: rendere le versioni scoperte rigide quanto una Coupé, senza snaturare la struttura originale.

Porsche 911 964 Classic Turbo by Singer: fibra di carbonio aumentare la rigidità torsionale

Rinforzi in fibra di carbonio

Il risultato è l’introduzione di tredici elementi di rinforzo in fibra di carbonio, incollati alla monoscocca in acciaio durante il processo di restauro. Questa soluzione consente un aumento dichiarato del 175% della rigidità torsionale, mantenendo il peso sotto controllo e rispettando l’architettura della 911 originale.

Porsche 911 964 Classic Turbo by Singer: l'abitacolo sportivo e con finiture di pregio

Una Classic Turbo senza compromessi

Gli appassionati di auto sono solitamente diffidenti nei confronti delle versioni senza tetto di auto come la 911. E spesso a ragione. Ma grazie a questo intervento, le Classic Turbo Targa e Cabriolet firmate Singer promettono un comportamento dinamico paragonabile alle versioni chiuse.

Una dimostrazione di come il tuning moderno possa valorizzare un’icona senza tradirne lo spirito, rendendo le 911 scoperte dell’epoca desiderabili anche per i puristi della guida. Se mai vi capitasse tra le mani un milione di dollari quale scegliereste? La cabriolet o la Targa? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2026