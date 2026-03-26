Dallara MPS: il sogno da pista nato nel lockdown va all’asta per beneficenza

La one-off made in Italy, monoposto estrema nata durante la pandemia, sarà battuta da RM Sotheby’s a sostegno della Fondazione Caterina Dallara: oltre 400 CV e anima racing

La Dallara MPS rappresenta una delle creazioni più radicali di Dallara (guarda la hompege di Dallara).

Un progetto nato in lockdown

Realizzata nel 2020 durante la pandemia, nasce da un’idea di Gianpaolo Dallara ispirata alla storica SP1000. Questa monoposto, nota anche come Macchina Posto Singolo, da qui il nome MPS, porta all’estremo il concetto di auto da pista.

Dallara MPS: la supercar all'asta di RM Sotheby's per la Fondazione Caterina Dallara

DNA racing senza compromessi

A differenza della Stradale (guarda la Dallara Stradale), la MPS elimina ogni concessione all’uso su strada. Il pilota è posizionato centralmente in un abitacolo aperto, per un’esperienza di guida pura. Il telaio è una monoscocca in fibra di carbonio, mentre il design richiama i prototipi endurance.

Dallara MPS: costruita durante il lockdown del 2020 ha una stima di oltre 700.000 euro

Motore Ford e prestazioni al top

Sotto il cofano lavora un quattro cilindri turbo Ford EcoBoost 2.3 da 400 CV, abbinato a un cambio sequenziale a sei marce. La meccanica condivisa con la Stradale garantisce prestazioni elevate, rendendo questa monoposto una vera arma da pista.

Dallara MPS: una monoposto racing dedicata esclusivamente alla pista

All’asta per una buona causa

La vettura sarà venduta da RM Sotheby's tramite asta (qui il link all’asta) il 25 aprile prossimo. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Caterina Dallara, creata nel 2021 da Giampaolo e sua figlia Angelica in memoria di Caterina Dallara. Con una stima superiore a 700.000 euro, la Dallara MPS non è solo una vettura, ma un simbolo della filosofia racing più pura di Dallara. Un esemplare unico destinato a lasciare il segno tra gli appassionati.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026