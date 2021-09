PARTNERSHIP BMW-DALLARA La nuova avventura nella classe top dell'endurance targato Le Mans di BMW vedrà il connubio tra il marchio tedesco e la Dallara. Il costruttore italiano è stato scelto dal reparto corse bavarese per la progettazione e la costruzione dei prototipi LMDh che dalla stagione 2023 correranno nell'IMSA Weathertech Sportscar Championship.

IMPEGNO USA L'accordo è stato confermato ufficialmente nella giornata di ieri dove i vertici delle due realtà hanno siglato la collaborazione che porterà il costruttore parmense a costruire i telai che saranno equipaggiati con propulsori e trasmissioni fornite dalla BMW. La nuova avventura si svilupperò in nord-America, dove BMW ha fatto sapere di voler competere nella serie endurance d'oltreoceano a partire dal 2023. Non è escluso che successivamente il programma possa sbarcare nel mondiale endurance soprattutto nellottica di presentarsi al via della 24 ore di Le Mans.

ITALIANI DIETRO LE QUINTE A contribuire all'incontro tra BMW e Dallara sembra abbiano contribuito Max Angelelli e Maurizio Leschiutta. Il primo, co-titolare del team americano Wayne Taylor Racing fino alla passata stagione e coordinatore della partnership tra Dallara e Cadillac, ha raccolto diversi successi anche da pilota con i prototipi DPi. Il secondo è ora a capo del progetto LMDh di BMW dopo diversi trascorsi ai vertici del motorsport tra Maserati, Abarth e Ferrari prima di coordinare il progetto DTM con Audi team WRT.