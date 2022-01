Dallara Stradale D50, nozze d'oro con la Storia. Il video omaggio

Mezzo secolo di vita è uno di quei traguardi che non possono - non devono - passare inosservati. 50 anni fa, precisamente il 15 gennaio 1972, nel garage sotto casa l’ingegner Giampaolo Dallara fondava la allora Dallara Automobili da Competizione. 1972-2022: gli estremi cronologici di una realtà che nella storia delle corse è un monumento. Per celebrare l'anniversario, ecco Dallara Stradale D50, special edition di un modello che ordinario, anche in versione ''base'', non lo è per sua stessa natura.

ALLA MEMORIA Versione da collezione della barchetta stradale che esordì nel 2017, in corrispondenza dell'80esimo compleanno del fondatore dell'azienda di Varano Melegari, Dallara Stradale D50 è totalmente verniciata a mano. Si ispira, nella sua livrea, alla prima vettura in assoluto partorita dalla factory parmense, la Dallara SP1000 del '72. In video, 50 anni di eccellenza racchiusi in poco più di due minuti. Per farsi un'idea.

UN COLORE, UN PERCHÈ Oro e nero insieme per esprimere due concetti fondamentali: competenza ed heritage. Il nero (nero graphite opaco) a identificare il carbonio, competenza chiave dell’azienda, e l’oro (oro champagne) per celebrare i primi 50 anni, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. L’unione di questi due colori dona alla Dallara Stradale estrema eleganza, pur esaltandone l’anima da competizione che da sempre la contraddistingue.

ACCESSORI Dallara D50 sarà inoltre dotata di alcune caratteristiche presenti esclusivamente sulle vetture ordinate e consegnate nel 2022. Come i copritappo dei cerchi con il logo D50, logo che appare anche all’interno del dashboard al momento dell’accensione. O come i pomelli dei comandi anodizzati color oro, la chiave vettura con parte centrale sempre anodizzata in oro, l'immancabile targhetta dedicata al 50° anniversario con nuovo payoff: “In Dallara dal 1972 radici e futuro crescono insieme''. Completa il kit il telo vettura da interno personalizzato con logo D50.

UNA E TRINA Esattamente come la Stradale standard, la D50 può declinarsi sia in carrozzeria barchetta, oppure con il parabrezza incorporato (spider) o anche coupé. Sotto il cofano, sempre il 4 cilindri 2,3 litri turbo di origine Ford da 400 cv di potenza, buoni per uno 0-100 km/h in 3,25 secondi, ache grazie ai soli 855 kg di peso complessivo. Tiratura e prezzi ancora ignoti: la Stradale convenzionale parte da 195.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2022