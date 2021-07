NONPLUSULTRA Migliorare le specifiche di un'auto così estrema come Dallara Stradale è impresa da ingegneri con i controfiocchi, a meno che non venga meno la più vincolante delle condizioni, quella di passare i test per l'omologazione come auto di serie. Dallara EXP l'atleta pura, un'auto che si esprime solo tra i cordoli della pista. Aggiungici che a Varano Melegari, di ingegneria applicata alle corse un filo se ne intendono: il risultato è scoppiettante. In video, ecco Dallara EXP in tutto la sua meraviglia aerodinamica, termodinamica, anche acustica.

RITOCCHINI La variante solo pista della già straordinaria Stradale promette prestazioni super grazie ad un intreccio di fattori. Ad alimentare la barchetta parmense è lo stesso quattro cilindri turbo EcoBoost da 2,3 litri di derivazione Ford Focus RS impiegato anche dalla versione standard, tuttavia il motore è stato modificato da Bosch e ora eroga 493 CV di potenza e 700 Nm di coppia. Rispetto ai 395 CV e ai 500 Nm della Stradale, un guadagno enorme. A trasmettere questi valori all'asse posteriore, il cambio sequenziale a sei velocità accoppiato ad un differenziale a slittamento limitato Quaife.

AEROCAR Alla base dell'EXP (sigla che sta per EXPeriment, ma anche EXPonential ed EXPertise) è inoltre sempre la monoscocca in fibra di carbonio della Stradale, ma la factory dell'Ingegner Dallara ha apportato una miriade di aggiornamenti. Ad esempio, è stata montata un'ala posteriore più grande, mentre anche la fascia anteriore adotta nuove canard e uno splitter più pronunciato. L'auto manca anche del parabrezza e del tetto con cui la Stradale può essere opzionata e si dice fornisca 1.249 kg di carico aerodinamico alla sua velocità massima di 290 km/h: una cifra impressionante, soprattutto se si considera come la EXP pesi solo 890 kg. Se abbinata a pneumatici slick, la spider emiliana può infine fornire 2,7 g di accelerazione laterale in curva: circa il doppio di quanto restituiscano le più performanti hypercar omologate per la strada.

COME TU MI VUOI Dallara non ha reso noti i prezzi, né la tiratura, con ogni probabilità estremamente limitata. Si sa invece che tutti coloro che già possiedono una Stradale potranno acquistare i nuovi componenti aerodinamici EXP e farli installare per utilizzare il proprio veicolo sia su strada, sia su pista.