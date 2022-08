Dallara Stradale EXP: ancor più estrema con il kit EXPerience

In occasione dell’Historic Minardi Day all’Autodromo di Imola - in programma sabato 27 e domenica 28 agosto - la Dallara Stradale EXP di Andrea Levy (Direttore del Milano Monza Motor Show - MIMO) scenderà in pista con il nuovo (e inedito) kit aerodinamico EXPerience (qui l'approfondimento su Dallara Stradale D50). La Stradale sarà inoltre decorata con una livrea omaggio per Alex Zanardi. Nel 1992 infatti, fu proprio la scuderia di Gian Carlo Minardi a far gareggiare il pilota bolognese in Formula 1 dopo l’esperienza alla Jordan.

Dallara Stradale con kit aerodinamico EXPerience: il tributo ad Alex Zanardi

INTERVENTI MIRATI La Stradala EXP di Andrea Levy è il primo esemplare a montare il nuovo kit sviluppato dai tecnici dell’Ing. Giampaolo Dallara. Le principali modifiche comprendono nuove appendici aerodinamiche anteriori e uno spoiler posteriore a doppia ala. Questi minuziosi interventi consento all’auto di sviluppare un carico aerodinamico ancor più elevato rispetto al modello di serie. Le migliorie garantiscono quindi performance ancor più sorprendenti.

Dallara Stradale con kit aerodinamico EXPerience

PRESTAZIONI AL TOP Dallara Stradale EXP monta un 2.3 litri 4 cilindri turbo Ecoboost sviluppato Ford in grado di erogare la bellezza di 500 CV e 700 Nm (qui il video in pista). Il telaio in carbonio dispone di rinforzi anti schiacciamento, mentre l’impianto frenante si avvale di dischi freno maggiorati. Sebbene non si conoscano dettagli ufficiali sulle prestazioni dell’auto, è lecito aspettarsi che con il kit aerodinamico EXPerience la supersportiva Dallara sia in grado di raggiungere velocità e livelli di tenuta in curva ancora più estreme.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/08/2022