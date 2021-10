Le corse in auto? Un gioco da ragazzi. Di quelli svegli, quelli che hanno le idee chiare sul proprio futuro. Quelli che anche in tempi di lockdown non hanno perso un attimo. E che tra una lezione e l'altra, tra un esame e l'altro, in chat si danno appuntamento con un solo scopo: discutere del prossimo grande progetto. Formula SAE Italy come università dell'automobile, gli stati generali della prossima generazione di ingegneri, manager, piloti. Il backstage del motorsport e dell'industria delle quattro ruote del domani.

DI TUTTI I COLORI Con le prove teoriche svoltesi online i giorni precedenti, da domenica 10 a mercoledì 13 ottobre l'autodromo ''Riccardo Paletti'' di Varano Melegari ospita i test dinamici, e sono fuochi d'artificio. Edizione 2021 l'edizione della ripartenza dopo la cancellazione - causa Covid - del 2020. Anche se i cervelli dei suoi giovani partecipanti, la propria incessante attività, in realtà, non l'hanno mai interrotta. Sfoglia la gallery, oppure clicca Play e guardati i video ufficiali (Day 1, Day 2): le immagini descrivono il significato dell'evento meglio di qualsiasi testo scritto.

ABOUT FORMULA SAE Organizzato da ANFIA in collaborazione con SAE International e con l'Autodromo di Varano de' Melegari - a cui quest’anno si aggiunge la partnership di Associazione Motor Valley - Formula SAE Italy - giusto per rinfrescarvi la memoria - consiste in una competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo. Studenti i quali si misurano nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’eventuale commercializzazio ne, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico. Le classi di partecipazione si suddividono in vetture a combustione interna (Classe 1C), a trazione elettrica (Classe 1E) e driverless (1D). Classe 3, infine, dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di prototipi: pur sempre un primo passo.

GIOCHI SENZA FRONTIERE La XVI edizione della manifestazione – che per una gestione più snella e sicura, in ottemperanza alle normative anti-Covid, ha visto le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) svolgersi in modalità virtuale su piattaforma digitale, dal 27 settembre al 1° ottobre – vede sfidarsi oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo, in rappresentanza di 37 team universitari. Squadre italiane nella parte del leone, ma anche concorrenti da Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Slovenia. Persino uno dagli Stati Uniti.

LIMITLESS Insieme alle categorie tradizionali, riservate l'una alle monoposto a motore termico e l'altra a quelle ad alimentazione elettrica, dal 2018 Formula SAE Italy include dunque anche le monoposto senza conducente, autentica avanguardia tecnologica del contest. Tra le novità dell’edizione 2021, parallelamente alle prove classiche (Acceleration, Skidpad, Trackdrive), l’introduzione anche della prova di Autocross: l'intelligenza artificiale muove passi da gigante, nuturale cresca pure il coefficiente di difficoltà.

AND THE WINNER IS... Digitalizzazione, elettrificazione, guida autonoma. Formula SAE il laboratorio in cui il progresso, in ogni sua declinazione, incontra la freschezza di mini-ingegneri poco più che adolescenti, ma con la preparazione dei professionisti. È qui che i Costruttori sondano il terreno: nuove idee, nuovi talenti da ingaggiare e coltivare. Ed è anche qui che il mondo auto - e non soltanto quello delle corse - avanza verso nuovi e appassionanti paradigmi. Appuntamento con le premiazioni: a quale baby scuderia il titolo di ''next generation team''?