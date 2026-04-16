Mercedes-AMG riscopre il mito: all’asta la rarissima CLK DTM Cabriolet

Negli anni più audaci del marchio, Mercedes-AMG ha realizzato modelli diventati riferimento assoluto per carattere e prestazioni (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia). Tra questi spicca la CLK DTM Cabriolet, versione scoperta derivata dalla CLK celebrativa del titolo turismo conquistato nel 2003.

Mercedes-AMG CLK DTM Cabriolet: all'asta da RM Sotheby's

Un’icona nata per stupire

Ancora oggi viene considerata una vera supercar mascherata da coupé-cabrio stradale, capace di unire brutalità meccanica e fascino esclusivo. La produzione tra il 2006 e il 2007 fu estremamente ridotta: appena 80 esemplari, dettaglio che ne alimenta il valore tra appassionati e collezionisti internazionali.

Mercedes-AMG CLK DTM Cabriolet: costruiti soltanto 80 esemplari

Esemplare raro in vendita

Trovare una DTM scoperta sul mercato è insolito, ma RM Sotheby's proporrà una vettura in asta sulle rive del lago Tegernsee, in Germania, durante l’appuntamento estivo di luglio. Date un'occhiata all'annuncio (qui,il link all’asta di RM Sotheby’s) per vedere tutte le caratteristiche della supercar di Affalterbach.

Mercedes-AMG CLK DTM Cabriolet: i sedili sportivi anteriori rivestiti in pelle e Alcantara

Meno di 2.000 km e valutazione da intenditori

L’auto, consegnata nell’agosto 2006, presenta carrozzeria Argento Brillante Metallizzato e abitacolo nero antracite. Prima della vendita ha ricevuto manutenzione approfondita dal costo vicino ai 10.000 euro e mostra soltanto 1.997 km percorsi. Per questo motivo la stima indicata dagli specialisti si colloca intorno al mezzo milione di euro, cifra coerente con rarità, condizioni e domanda crescente.

Mercedes-AMG CLK DTM Cabriolet: il motore V8 sovralimentato da oltre 580 CV

Prestazioni che fanno scuola

Sotto il cofano lavora il celebre V8 sovralimentato AMG da 5,4 litri, accreditato di 582 CV e 800 Nm. La trazione resta posteriore e la velocità massima dichiarata raggiunge 300 km/h, numeri ancora attuali. L’estetica abbina passaruota allargati, ala fissa e interni con ampio uso di fibra di carbonio.

In un periodo segnato dal dibattito sulla C 63 ibrida con motore a quattro cilindri, questo modello ricorda quanto fossero radicali alcune AMG del passato con delle muscolose unità V8 sotto il cofano. La sua natura limited edition continua infatti a renderla una delle più desiderate dai collezionisti.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/04/2026