Lamborghini e la suggestione off-road: dopo Huracán può arrivare Temerario Sterrato?

La Lamborghini (guarda la homepage di Lamborghini) potrebbe non aver abbandonato l’idea di una supercar capace di affrontare anche l’off-road. La Huracán Sterrato, presentata nel 2023, ha infatti conquistato molti appassionati grazie al suo mix insolito: assetto rialzato, pneumatici specifici e un carattere ispirato ai rally.

Lamborghini: la Temerario con il V8 ibrido potrebbe candidarsi a modello da fuoristrada?

Nata come una scommessa

All’interno della gamma a motore centrale di Sant’Agata, una proposta del genere sembrava fuori dagli schemi. Eppure, la formula ha funzionato. Gli acquirenti hanno accolto con entusiasmo questa interpretazione alternativa della supercar V10, che si è ritagliata uno spazio particolare accanto a modelli fuori dal comune come la Porsche 911 Dakar.

Lamborghini: dopo la Huracan Sterrato potrebbe arrivare una Temerario da off-road

Le parole di Stefan Winkelmann

E il possibile ritorno di un modello simile non è escluso. Lo ha lasciato intendere Stefan Winkelmann, amministratore delegato di Lamborghini, parlando del successo della Huracán Sterrato. ''Il successo della Sterrato è stato globale e per me è stata una delle cose che ho sempre desiderato fare, fin da più di dieci anni fa'', ha dichiarato il capo di Lamborghini.

Intervistato dalla stampa australiana su un possibile nuovo modello con le gomme artigliate, (leggi l'intervista su CarExpert) il manager ha spiegato: ''È sempre una questione di avere le risorse per farlo. Ma di sicuro, diciamo che l'obiettivo principale è più rivolto su una versione chiusa, una versione aperta e maggiori prestazioni: questa è l'idea, l'idea classica''.

E ha aggiunto: ''Alla fine del ciclo di vita [della Huracán], lo abbiamo fatto, ed è stato qualcosa di molto entusiasmante e di grande successo, quindi vedremo... Non è nei piani attuali, ma mai dire mai”.

Lamborghini: prima dell'off-road la casa italiana pensa alle Temerario high-performance

Prima le versioni high performance, poi l'off-road

Se l’idea dovesse concretizzarsi, la candidata più attendibile sarebbe, ovviamente, la Temerario (guarda Lamborghini Temerario), erede della Huracán ormai fuori produzione, ma equipaggiata con un motore V8 ibrido.

Nel breve periodo, tuttavia, le parole di Wikelmann confermano che la casa italiana sembra concentrarsi su varianti più tradizionali della supercar, come coupé, cabriolet e versioni ad alte prestazioni. La Lamborghini Temerario potrebbe quindi ricevere prima una versione Spyder, seguita da varianti più leggere e potenti come già accaduto con Huracán Performante e Huracán STO (guarda Lamborghini Huracán STO) .

Solo più avanti, eventualmente, potrebbe arrivare anche una reinterpretazione off-road nello spirito della Huracán Sterrato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/03/2026