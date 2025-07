Ferrari F40 LM: rarità assoluta all’asta di RM Sotheby’s

Costruita per portare la F40 nelle corse su entrambe le sponde dell'Atlanticola Ferrari F40 LM è una delle versioni più rare e performanti della leggendaria supercar di Maranello. Realizzata in soli 19 esemplari da Michelotto, fu sviluppata per competere nei campionati IMSA in America e FIA-GT in Europa.

Ferrari F40 LM: un raro esemplare del 1993 all'asta da RM Sotheby's alla Monterey Car Week 2025

Il modello in questione del 1993, telaio n. 95448, è il 14° prodotto su 19 pezzi e uno dei pochi costruiti secondo le specifiche GTC, che ne fanno l’F40 più potente in assoluto. Il motore V8 biturbo da 2,9 litri è stato portato a 760 CV, ben 289 in più rispetto alla versione stradale. Il peso scende a soli 1.050 kg, grazie a un alleggerimento complessivo di 317 kg rispetto al modello standard.

Ferrari F40 LM: la stima è fra 8,5 e 9,5 milioni di dollari

Questo esemplare sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week che si terrà dall'8 al 17 agosto (qui, il sito della kermesse californiana). La stima si aggira tra gli 8,5 e i 9,5 milioni di dollari. L’auto fu consegnata nuova a un collezionista di St. Moritz,che all'epoca possedeva diverse altre Ferrari, Walter Hagmann,che la mantenne fino al 2002 per poi riacquistarla e rivenderla nel 2007.

Ferrari F40 LM: l'abitacolo racing della supercar di Maranello

Ferrari F40 LM: prima le gare poi la revisione

Negli anni successivi,Negli anni successivi, il nuovo proprietariola utilizzò in competizioni in Italia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca. Nel 2014 è tornata da Michelotto per una revisione completa di motore e cambio, oltre alla riverniciatura in Rosso Corsa.Da allora è appartenuta a collezionisti di Las Vegas, Germania e Austria.

In vista dell’asta, sono stati effettuati interventi di manutenzione su serbatoi, cinghie, filtri, candele e pneumatici, con l’installazione di gomme Michelin Pilot Sport GT Slick S7M.

Ferrari F40 LM: l'auto è stata rimessa perfettamente in sesto da Michelotto

Una perla rara per pochi fortunati

Si tratta di una delle Ferrari più ambite sul mercato, non solo per la sua rarità, ma anche per le caratteristiche tecniche da vera supercar da competizione. Se siete interessati all’asta, oppure semplicemente curiosi di vedere più in dettaglio foto e caratteristiche della rara supercar di Maranello, potete andare sulla pagina web di RM Sotheby’s (qui, il link alla descrizione della F40 LM).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/07/2025