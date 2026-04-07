Lamborghini Murcielago: con il tuning di Liberty Walk la supercar diventa unica e l’asta lo conferma

Il valore della Lamborghini Murcierlago continua a crescere, specialmente per le versioni più ricercate. Tuttavia, questo caso dimostra che anche esemplari modificati possono raggiungere cifre importanti.

Valore e mercato

Un’asta recente (guarda la pagina dell'asta di Brig a Trailer) ha visto protagonista una Murcielago LP640 Coupé del 2007, venduta per ben 344.000 dollari. L’auto, inizialmente consegnata negli Stati Uniti e poi esportata in Giappone, ha percorso circa 20.000 miglia (circa 32.200 km), elemento che ha contribuito a creare il suo valore complessivo nel mercato delle supercar.

Lamborghini Murcielago Liberty Walk: la supercar del Toro venduta all'asta di Bring a Trailer

Design estremo Liberty Walk

La trasformazione porta la firma di Liberty Walk, (guarda la homepage di Liberty Walk) noto preparatore giapponese. Il kit Silhouette Works GT Evo stravolge completamente il design, con un frontale ispirato alla Reventon (guarda Lamborghini Reventon). Le modifiche includono:

Nuovo paraurti con fendinebbia aggiuntivi

Cofano e fari ridisegnati

Passaruota allargati e minigonne dedicate

Presa d’aria sul tetto

Il posteriore è ancora più radicale, con diffusore, alettone e fanali personalizzati. Il risultato è una vettura che divide, ma che non passa inosservata.

Tecnica e interni

Oltre all’estetica, la Murcielago è stata aggiornata con sospensioni pneumatiche e sistema di sollevamento anteriore. I cerchi da 18 e 19 pollici montano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S. L’abitacolo resta in gran parte originale, con alcune aggiunte come retrovisore digitale e sistema multimediale aggiornato.

Nonostante il cambio e-gear meno apprezzato, l’insieme ha convinto un facoltoso acquirente disposto a investire una cifra importante per questa interpretazione fuori dagli schemi.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2026