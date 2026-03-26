Elettrico in stand-by, Lamborghini pensa al ritorno di una GT 2+2

Dopo aver messo in pausa i programmi full electric (guarda Lamborghini Lanzador), Lamborghini inizia a ragionare su una tipologia di modelli che aveva archiviato quasi cinquant’anni dopo la Espada, quella delle gran turismo 2+2.

Ritorno alla tradizione GT

E oggi la Casa di Sant’Agata (guarda la homepage di Lamborghini) sembra voler colmare un vuoto nella propria gamma con una moderna GT a quattro posti. A confermare il progetto è stato il CEO Stephan Winkelmann, che ha dichiarato in un'intervista con la testata Car and Driver nel corso della 12 Ore di Sebring (leggi l'intervista del CEO di Lamborghini): “Ciò che manca è una grande auto da turismo, una 2+2 a due porte”.

Quindi, nessuna berlina o SUV compatta nei piani del costruttore italiano, ma una proposta capace di competere con le migliori gran turismo europee.

Lamborghini GT 2+2: potrebbe arrivare una granturismo con 4 posti come la Lanzador concept

Posizionamento e caratteristiche

La futura supercar a quattro posti dovrebbe inserirsi tra Revuelto, Temerario e Urus, ampliando l’offerta del marchio (guarda Lamborghini Temerario). Il design sarà probabilmente basso e filante, in linea con rivali come Ferrari e Aston Martin, che già propongono modelli del genere come la Amalfi del Cavallino Rampante (guarda Ferrari Amalfi) e la DB12 di Gaydon. Sotto il cofano è atteso un powertrain V8 ibrido plug-in, soluzione già adottata su altri modelli della gamma.

Lamborghini GT 2+2: la concept car Asterion del 2014 aveva 2 porte e quattro posti

Prestazioni e comfort

L’obiettivo non sarà la massima potenza assoluta, ma un equilibrio tra performance e comfort. Si parla di circa 800 CV, con una vocazione più turistica rispetto alle supersportive estreme del Toro. Un’impostazione coerente con l’eredità del concept Asterion (guarda Lamborghini Asterion), che già anticipava questa filosofia.

Lamborghini GT 2+2: Stephan Winkelmann a capo della casa di Sant'Agata Bolognese

Strategia futura

Sul fronte elettrico, Winkelmann ha definito i piani attuali “un hobby costoso”, ma senza chiudere la porta al futuro. Lamborghini vuole “essere pronta quando arriverà il momento” e secondo le ipotesi quel momento non arriverà prima del 2030, puntando su emozioni autentiche e su un sound all’altezza del marchio. Poiché i suoni che sono riprodotti oggi in maniera artificiale non piacciono ai vertici di Lamborghini. Voi cosa ne pensate di una GT 2+2 del Toro? Vi stuzzica l’idea? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026