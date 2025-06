Un Fenomeno di supercar. Cosa sappiamo della nuova special Lambo

Per l'hypercar su base Revuelto, anteprima a Ferragosto a Pebble Beach? Omaggio a Miura? E la potenza? Per il nome... vedi titolo

C'è il fenomeno da baraccone: aspetto insolito, comportamento fuori dalle righe (sì, ma ha un'accezione negativa e a Lambo non si addice).

Poi c'è il fenomeno naturale: evento che si manifesta senza l'intervento umano (no, una Lambo è fatta in primo luogo da persone in carne ed ossa).

E poi c'è il Fenomeno tutto da guidare (ora sì che ci siamo).

Non che guidare una ''qualsiasi'' Lamborghini sia mai stata un'esperienza di ordinaria amministazione. Ma guidare l'ultima serie speciale di Sant'Agata trasmetterà una gamma di emozioni che nemmeno assistere alle imprese di un acrobata circense, né testimoniare un evento atmosferico di impatto travolgente, potrà pareggiare.

Nuova serie speciale Lamborghini: un evento ''fenomenale''?

Queste, almeno, le premesse che trapelano a proposito di nuova Lamborghini Fenomeno, l'hypercar ultralimitata che con buone probabilità verrà mostrata al mondo in occasione della Monterey Car Week di metà agosto.

Sebbene la premiere a margine del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach sia ancora da confermare, le indiscrezioni hanno ormai preso a circolare. E non da oggi, per la verità.

I primi rumour risalgono all'inizio della primavera, cioè quando il Toro ha depositato il marchio Fenomeno presso l'Ufficio brevetti dell'Unione Europea.

(Possibile) nome a parte (che modestia!), cos'altro sappiamo?

Fenomenologia di una serie speciale

Di Lambo Fenomeno sappiamo, attingendo a fonti affamate di scoop come ad esempio The Supercar Blog, che sarà un modello speciale basato su Revuelto.

Lamborghini Revuelto Ad Personam

Non è chiaro quali modifiche siano state apportate al propulsore ibrido plug-in V12 da 6,5 ​​litri, ma è logico pronosticare che Fenomeno sarà la Lamborghini più potente di sempre.

A tempo debito, aspettiamoci quindi di leggere un valore superiore ai 1.001 CV di Revuelto ''standard''.

Fenomeno come risposta Lambo a Ferrari SF90 XX? Sì, no, forse.

Sebbene sia indubbiamente in fase di sviluppo una versione più potente e più leggera di Revuelto, è più probabile che essa adotti suffissi come S, SV o SVJ, piuttosto che un nome completamente nuovo.

Sembra invece più probabile che Fenomeno segua le orme di edizioni speciali su base Aventador come Veneno, Centenario e Sian FKP 37.

Lamborghini Sian

Miura tribute?

A quanto pare, ad alcuni esclusivi clienti Lamborghini è già stata offerta un'anteprima del nuovo modello. E a uno di loro sarebbe scappato che il design si ispira a uno dei modelli più iconici di Sant'Agata.

Un omaggio a Miura, che un fenomeno lo fu al debutto e che lo è pure oggi? L'ipotesi sorge naturale, piano però con speculazioni fondate sul quasi niente.

Questa è la Lamborghini Miura S di Little Tony

Quale che sia l'antenata alla quale tributa un ricordo, Fenomeno prenderà le mosse da Revuelto, ma il design prenderà la distanze. In chiave vintage? Racing? Idem come sopra: manca poco, portate pazienza.

Di Lamborghini Fenomeno (ehi, anche il nome è un'ipotesi) si sostiene che potrebbero essere costruiti solo 29 esemplari. A un prezzo, a occhio e croce, ben superiore al milione di dollari.

(Eh beh, altrimenti di quale Fenomeno stiamo parlando).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/06/2025