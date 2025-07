Paura a Misano: la Lamborghini sbatte e diventa una palla di fuoco - VIDEO

La seconda gara del GT World Challenge Europe Sprint Cup in programma al Misano World Circuit è stata sospesa con bandiera rossa a causa di importanti danni alle barriere, in seguito a uno spaventoso incidente avvenuto nei primi minuti di corsa.

Lamborghini in fiamme: pilota illeso

Dopo appena 12 minuti dall’inizio, la direzione gara ha attivato la procedura di Full Course Yellow in risposta a un violento incidente che ha coinvolto la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 #1 del team GRT – Grasser Racing Team, condotta da Georgi Donczew. Il pilota bulgaro era in sesta posizione nella Bronze Cup quando un leggero contatto da parte della BMW M4 GT3 di Darren Leung (Paradine Competition) alla curva 11 ha causato la perdita del controllo della vettura.

La Lamborghini è finita contro le barriere interne e ha attraversato la pista mentre era avvolta dalle fiamme, prima di essere colpita dalla Porsche 911 GT3.R (992) #80 di Lionspeed GP guidata da Gabriel Rindone. Fortunatamente, Donczew è riuscito a uscire dalla vettura autonomamente e il team ha successivamente confermato che il pilota sta bene. Qui di seguito il video con le impressionanti immagini dell'incidente

Gara a lungo sospesa

Vista la gravità dell’impatto e la necessità di riparare le protezioni danneggiate, la gara è stata sospesa con bandiera rossa a 44:44 minuti dal termine, riprendendo poi dopo le ore 17. Al momento della sospensione, il comando della gara era in mano a Marvin Kirchhöfer, al volante della McLaren GT3 Evo #59 di Garage 59, seguito da Raffaele Marciello sulla BMW M4 GT3 Evo #46 del Team WRT, già vincitore di gara 1 in equipaggio con Valentino Rossi.

