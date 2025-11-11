Dal concept alla pista: Lamborghini presenta la Temerario Super Trofeo

Lamborghini ha svelato la Temerario Super Trofeo mostrando una concept car che anticipa la futura vettura da competizione della casa di Sant’Agata Bolognese (guarda la homepage di Lamborghini).

Il concept ha debuttato a Misano

Il modello farà il suo debutto ufficiale in pista nel 2027 e andrà a sostituire la Huracán Super Trofeo, segnando una nuova fase per i programmi monomarca racing della casa di Sant’Agata Bolognese.

Infatti, la Temerario da corsa (guarda Pecco Bagnaia con Lamborghini Temerario) è stata definita da Lamborghini come: ''l'espressione definitiva della nostra filosofia del divertimento alla guida'' e viene presentata come ''il punto di partenza ideale per chi desidera provare il mondo delle competizioni GT''.

Lamborghini Temerario Super Trofeo: svelato a Misano il concept della supercar da corsa

Un design ispirato alle corse GT3

Il concept (guarda un altro concept di Lamborghini) condivide numerosi elementi con la Temerario GT3, tra cui motore e trasmissione. Esteticamente, presenta un frontale aggressivo con splitter pronunciato, profili canard e parafanghi ventilati.

Le minigonne laterali e l’imponente ala posteriore contribuiscono a un’aerodinamica ottimizzata per l’uso in pista. Il corpo vettura, in parte realizzato in plexiglass leggero, si completa con un grande diffusore posteriore.

Lamborghini Temerario Super Trofeo: motore V8 biturbo no ibrido con 650 CV

Motore V8 biturbo e telaio in materiale composito

Sotto il cofano, la Lamborghini Temerario Super Trofeo monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri senza il supporto di un sistema ibrido, capace di erogare 650 CV e trasmettere la potenza alle ruote posteriori tramite cambio sequenziale Hoer a sei rapporti. Lamborghini l'ha descritta come la potenza perfetta per i gentleman racer.

La struttura è un telaio ibrido ALU/CFK con roll-bar FIA integrato, freni ABS e controllo di trazione a dodici livelli. Tra gli equipaggiamenti previsti figurano scarico Capristo, filtri BMC e sospensioni KW.

Lamborghini Temerario Super Trofeo: cambio sequenziale Hoer a sei rapporti

La filosofia progettuale guarda alle competizioni

All’interno, i piloti troveranno sul cruscotto il nuovo rivestimento Dinamica Infinity, un materiale innovativo 100% PES pensato per l’automotive. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha sottolineato come la Temerario Super Trofeo rappresenti “un passo decisivo nel percorso verso una vettura da corsa pura, dedicata alla comunità del Super Trofeo”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/11/2025