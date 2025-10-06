Lamborghini Manifesto: il nuovo concept che racconta il futuro di Sant’Agata

C’è chi la chiama concept car. E poi c’è chi, come Lamborghini, la trasforma in un manifesto. Letteralmente. Battezzata appunto Lamborghini Manifesto, quella che vedi nelle foto è la più recente visione di stile firmata dal Centro Stile Lamborghini, svelata durante i festeggiamenti per il ventesimo anniversario del reparto design di Sant’Agata Bolognese.

Non è una supercar in arrivo, né un’anticipazione di modello imminente. È piuttosto un esercizio di pura forma e intenzione, un modo per dire al mondo come potrebbero essere le Lamborghini di domani.

Lamborghini Manifesto, vista laterale

Tra arte e aerodinamica

Manifesto è una fusione di arte, velocità e proporzioni estreme, dove ogni linea serve a esaltare un’idea, più che una funzione. Rispetto alle hypercar di casa — Revuelto e Fenomeno, tanto per citarne due — la Manifesto appare sorprendentemente “pulita”.

Spariscono alette, condotti e sfoghi d’aria, in favore di superfici più pure e continue, con la classica firma luminosa a “Y” a ricordare comunque l’appartenenza al marchio. Semplice, sì. Ma mai timida.

Perché anche senza un’ala grande quanto un tavolo da pranzo (stile Huracan STO, per capirci), questa Lamborghini ha proporzioni talmente esasperate da sembrare una lama su quattro ruote, con una cabina proiettata in avanti quasi fosse un jet da combattimento.

Lamborghini Manifesto, vista 3/4 posteriore

Richiami e suggestioni

Il frontale affilato cita l’Aventador, così come il taglio deciso della fiancata e i passaruota posteriori muscolosi. Davanti, uno splitter gigantesco; dietro, invece, una coda che si solleva con decisione, per far posto a un monumentale diffusore.

Nessun terminale di scarico a vista, ma dodici feritoie sulla coda lasciano intuire che, sotto quelle linee, un V12 troverebbe casa volentieri.

Lamborghini Manifesto, il nome sulla carrozzeria del concept

Non per tutti, ma per sempre

Non entrerà mai in produzione, e probabilmente nessuno la guiderà davvero. Ma Lamborghini Manifesto non nasce per quello. Nasce per ispirare, per disegnare il perimetro del futuro secondo Sant’Agata: un futuro ancora fatto di emozione, proporzioni folli e di una bellezza che non chiede il permesso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/10/2025