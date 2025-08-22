Genesi di un Fenomeno: Revuelto, l'hybrid Lambo bipolare. Video

Toro scatenato, ma anche docile agnellino. Potenza e coscienza. Il "papà" della few-off Fenomeno guidato e raccontato in controluce

Non è mai impresa semplice, descrivere una supercar come Lambo Revuelto senza scadere nei soliti luoghi comuni.

Ma non è semplice pure perché Revuelto, nel frattempo, non è più la Lambo più potente mai prodotta, scavalcata da Lambo Fenomeno.

I riflettori si sono voltati sulla serie limitata presentata a Monterey 2025. E allora, quale chiave di lettura, per un contenuto video che coinvolga il pubblico e duri nel tempo?

Lamborghini Revuelto: come raccontarla?

Beh, a pensarci bene un record, la nostra Revuelto, lo conserva eccome: si dà il caso, infatti, che sia stata proprio lei, la prima Lamborghini a stringere un patto col diavolo. La prima Lambo - edizioni speciali a parte - ad imboccare la corsia dell’elettrificazione.

Revuelto prima Lambo ibrida plug-in, e questo in qualche modo la avvicina alle auto di noi umili terrestri. (Abbiamo detto: ''in qualche modo'').

Mettiamola così: è la prima volta che una Lambo si misura con una sfida, quella della riduzione drastica delle emissioni, che per le utilitarie, le berline e i SUV è all’ordine del giorno ormai da tempo.

Lamborghini Revuelto: un click, e la musica cambia

Mostrare educazione e rispettare l’etichetta, senza che l’essenza Lamborghini perda neanche un briciolo di intensità. E dall’ibridizzazione, uscirne più temprati invece che sfioriti.

Quindi Revuelto come supercar dalle due personalità. Uguali e contrarie, ma tra loro in equilibrio.

Ecco una traccia. La TENSIONE. No, non il voltaggio della batteria. Si parla di tensione sensoriale, un tira e molla che è alla base della legge stessa di attrazione.

Revuelto supercar dalla due personalità. Quali?

In video, ti mostriamo come una Lambo V12 sappia danzare agile ed aggressiva tra le curve, ma anche muoversi in punta di piedi tra le righe di un pentagramma.

Come da un ritmo infernale, sappia anche sintonizzarsi su un registro dolce. E poi, di nuovo, trasformarsi: da agnellino, in Toro.

Revuelto è una trasformista

Revuelto, ovvero elementi aerospaziali che si mescolano a tratti zoomorfi. Un cristallino 12 cilindri che fa spazio a un groviglio di cavi elettrici, e da essi trae un’energia extra. Un feeling alla guida... boh, non abbiamo trovato un'espressione che le renda merito.

Buona Lambo-visione.

