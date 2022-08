Ferrari F8 Spider Senner Tuning: come celebrare il gioiello del Cavallino Rampante

ELABORARE UNA FERRARI SI O NO? Mettere mano a un gioiello come una Ferrari per elaborarlo sia esteticamente sia di motore è un’operazione destinata ad accendere il dibattito tra gli appassionati. Se poi si tratta di un modello così ben riuscito come la F8 Spider, le perplessità si spingono fuori quota. Siamo certo che ci sarebbe qualcuno che sosterrebbe come “giocare” con un'auto del genere equivale a blasfemia automobilistica. D'altra parte, molte persone amano personalizzare le proprie auto in base ai loro gusti, allora perché il proprietario di una Ferrari non può apportare alcuni ritocchi personalizzati alla sua supercar? Per esempio, questa particolare F8 Spider grigia con interni rossi è stata sviluppata dagli specialisti tedeschi di Senner Tuning (il link al sito ve lo indichiamo alla fine dell'articolo) ed è stata dotata di una serie di aggiornamenti che ne esaltano lo stile sportivo senza prevaricare il limite del buon gusto, ma anche le prestazioni, pur senza eccessi. Che ne dite? La vediamo da vicino?

Ferrari F8 Spider by Senner Tuning: la preparazione non stravolge lo stile originaleMODIFICHE TECNICHE MIRATE Partendo dalle modifiche tecniche, ci sono una serie di nuove molle che lavorano insieme agli ammortizzatori originali e permettono di abbassare l'altezza da terra della spider italiana. È stato anche installato un kit di sollevamento anteriore per evitare dannosi strisciamenti al suolo uscendo da un garage o affrontando una traversina di rallentamento. Senner ha quindi rivolto la sua attenzione al V8 biturbo da 3,9 litri, equipaggiandolo con un kit di aggiornamento Novitec N-Tronic, che aumenta la potenza da 720 CV e 770 Nm a 787 CV e 882 Nm di coppia. La potenza e la coppia aggiuntive consentono alla supercar italiana di raggiungere i 100 km/h in soli 2,7 secondi (due decimi meno della F8 spider originale). È stato inoltre installato uno scarico Novitec con controllo della valvola regolabile.

Ferrari F8 Spider by Senner Tuning: piccole modifiche al V8 biturbo aumentano le prestazioniUN TUNING PER NON ESAGERARE Lato estetico, troviamo giustamente modifiche marginali, ma tra le altre, sono stati montati un set di cerchi in lega Schmidt TwentyOne con finitura Gloss Black. Queste ruote misurano 20×9,5 all'anteriore e 21×11 al posteriore e sono calzate da pneumatici Pirelli P Zero rispettivamente da 245/35 e 305/25. Per quanto riguarda la modifica completa, le foto e i dati dichiarati ci confermano che Senner Tuning ha fatto un ottimo lavoro con questa F8 Spider. L'altezza da terra ridotta sottolinea il carattere sportivo ed elegante della supercar a motore centrale e le ruote aftermarket sono così raffinate da poter essere scambiate per una serie originale Ferrari. Niente prezzo finale per questa F8 Spider speciale, ma se andate sul sito web ufficiale potrete ricavare notizie interessanti anche per altri modelli su cui hanno messo mano i ragazzi di Senner Tuning.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2022