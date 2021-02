QUANDO LA F8 TRIBUTO ORIGINALE NON BASTA Se la Ferrari F8 Tributo vi fa bollire il sangue e appena ne vedete una non potete fare a meno di farvi un selfie sdraiati sulla sua nobile carrozzeria, sappiate che ci sono appassionati ai quali non è sufficiente il look aggressivo e senza tempo del modello di serie. Per questo motivo molti preparatori mettono mano allo stile della supersportiva di Maranello con risultati pregevoli. Novitec, ad esempio, ha recentemente rinnovato la supercar italiana migliorando anche le sospensioni ed elaborando il V8 biturbo per fargli raggiungere 800 cavalli di potenza.

LA STAMPA DEI PEZZI IN 3D Tuttavia, ciò che rende più interessante la proposta degli specialisti di 1016 Industries, è che il kit in fibra di carbonio è composto da parti stampate in 3D. Il body kit del preparatore si integra perfettamente con il corpo vettura originale ed è anche completamente personalizzabile in quanto i pezzi sono rimovibili. I componenti disponibili in fibra di carbonio includono nuove prese d'aria sul cofano, uno splitter anteriore, inserti paraurti e minigonne laterali, uno spoiler posteriore, un diffusore posteriore e prese d'aria posteriori a forma di J, tutti componenti che non si limitano a migliorare lo stile, ma anche l'aerodinamica.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA Questo può sembrare simile ad altri kit disponibili per la F8 Tributo, ma 1016 Industries ha aggiunto alcuni aggiornamenti che lo distinguono. Ad esempio, il preparatore ha inserito piccole appendici alle prese d'aria dei fari, che migliorano il flusso nei condotti per raffreddare il motore. Un canale di aspirazione è stato posizionato al centro del labbro anteriore, per dirigere l'aria sotto il corpo dell'auto, mentre le prese d’aria laterali più ampie migliorano l'aerodinamica. Per integrare meglio il kit, è stata applicata una piccola pinna sporgente sulle minigonne laterali originali, mentre lo spoiler posteriore utilizza punti di attacco specifici, che non necessitano di tagliare, forare o modificare la carrozzeria. Ma la trasformazione non si ferma al design della F8 Tributo, poiché 1016 Industries ha lavorato anche sull’impianto di scarico con pezzi stampati in 3D e lavorazioni al laser per ridurre il peso dei tubi di scappamento. Tuttavia, non sono state apportate modifiche al V8 biturbo da 3,9 litri della F8 Tributo, che eroga ancora 721 cavalli a 8.000 giri/min e 770 Nm a 3.250 giri/min.

LE PAROLE DEL CEO DI 1016 INDUSTRIES ''La Ferrari F8 Tributo è un’auto iconica, che celebra l'eccellenza e il prestigio automobilistico, e sapevamo di dover far debuttare il nostro kit in fibra di carbonio stampato in 3D per questo progetto speciale'', ha affermato Peter Northrop, CEO di 1016 Industries. ''Poiché siamo alla continua ricerca di idee di design innovative, non potevamo lasciarci sfuggire l'opportunità di esplorare le reali capacità di trasformare una stampa 3D in un kit permanente a disposizione dei nostri clienti. La 1016 Industries F8 è fatta per gli appassionati di automobili che desiderano rendere ancora più unica questa supercar d'élite ''. Il kit completo per la Ferrari F8 Tributo sarà disponibile entro la fine di febbraio 2021 al prezzo di 46.640 dollari (circa 38.700 euro).