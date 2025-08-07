Tuning

Lamborghini Revuelto Stage Two: il team di Zacoe alza l’asticella del tuning

Avatar di Alessandro Perelli, il 14/08/25

6 ore fa - La supercar del Toro ancora più aggressiva con il kit widebody

Il preparatore di Taiwan svela lo Stage Two: un body kit in fibra di carbonio per l'ammiraglia di Sant'Agata che spinge il design a un livello estremo

All'inizio del 2025, il preparatore di Taiwan Zacoe ha svelato lo Stage Two, evoluzione del primo kit estetico per la Lamborghini Revuelto (guarda tutti i modelli sul sito di Zacoe). Un upgrade che mantiene i componenti originali, ma introduce una configurazione più aggressiva e aerodinamica rendendo l'ammiraglia di Sant'Agata Bolognese una vera ''belva''.

Lamborghini Revuelto Stage Two: il body kit di Zacoe aumenta i carichi aerodinamici della supercar

LAMBORGHINI REVUELTO BY ZACOE: KIT PIÙ ESTREMO

Tutti i nuovi elementi del kit sono realizzati in fibra di carbonio e si montano senza dover forare la carrozzeria originale. Una soluzione che preserva l’integrità della supercar del Toro (guarda la Ferrari SF90 by Zacoe).

Novità nella parte anteriore:

  • Cofano ridisegnato con nuove prese d’aria
  • Splitter maggiorato e lamelle aerodinamiche
  • Parafanghi anteriori svasati con ampie feritoie

Aggiornamenti al posteriore:

  • Nuovi parafanghi larghi con prese d’aria aggiuntive
  • Alettone a collo di cigno maggiorato
  • Cofano motore con presa d’aria sul tetto
  • Diffusore posteriore più ampio

Lamborghini Revuelto Stage Two: l'impianto di scarico è realizzato da Fi Exhaust

Scarico su misura e sound da pista

Oltre all’aspetto estetico, Zacoe ha collaborato con Fi Exhaust per sviluppare un impianto di scarico dedicato alla Revuelto. I terminali, realizzati con stampa 3D, promettono un suono più corposo e prestazioni migliorate.

Lamborghini Revuelto Stage Two: gli elementi del kit applicati senza bucare la carrozzeria

QUANTO COSTA IL TUNING DI ZACOE?

Il prezzo ufficiale dello Stage Two non è stato comunicato. Tuttavia, considerando che un kit Zacoe per McLaren 720S sfiora i 50.000 dollari (circa 43.000 euro al cambio attuale), è lecito attendersi cifre superiori per questa Lamborghini Revuelto, date le soluzioni tecniche adottate.

