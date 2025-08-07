Lamborghini Revuelto Stage Two: il team di Zacoe alza l’asticella del tuning

All'inizio del 2025, il preparatore di Taiwan Zacoe ha svelato lo Stage Two, evoluzione del primo kit estetico per la Lamborghini Revuelto (guarda tutti i modelli sul sito di Zacoe). Un upgrade che mantiene i componenti originali, ma introduce una configurazione più aggressiva e aerodinamica rendendo l'ammiraglia di Sant'Agata Bolognese una vera ''belva''.
Lamborghini Revuelto Stage Two: il body kit di Zacoe aumenta i carichi aerodinamici della supercar
LAMBORGHINI REVUELTO BY ZACOE: KIT PIÙ ESTREMO
Tutti i nuovi elementi del kit sono realizzati in fibra di carbonio e si montano senza dover forare la carrozzeria originale. Una soluzione che preserva l’integrità della supercar del Toro (guarda la Ferrari SF90 by Zacoe).
Novità nella parte anteriore:
- Cofano ridisegnato con nuove prese d’aria
- Splitter maggiorato e lamelle aerodinamiche
- Parafanghi anteriori svasati con ampie feritoie
Aggiornamenti al posteriore:
- Nuovi parafanghi larghi con prese d’aria aggiuntive
- Alettone a collo di cigno maggiorato
- Cofano motore con presa d’aria sul tetto
- Diffusore posteriore più ampio
Lamborghini Revuelto Stage Two: l'impianto di scarico è realizzato da Fi Exhaust
Scarico su misura e sound da pista
Oltre all’aspetto estetico, Zacoe ha collaborato con Fi Exhaust per sviluppare un impianto di scarico dedicato alla Revuelto. I terminali, realizzati con stampa 3D, promettono un suono più corposo e prestazioni migliorate.
Lamborghini Revuelto Stage Two: gli elementi del kit applicati senza bucare la carrozzeria
QUANTO COSTA IL TUNING DI ZACOE?
Il prezzo ufficiale dello Stage Two non è stato comunicato. Tuttavia, considerando che un kit Zacoe per McLaren 720S sfiora i 50.000 dollari (circa 43.000 euro al cambio attuale), è lecito attendersi cifre superiori per questa Lamborghini Revuelto, date le soluzioni tecniche adottate.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Revuelto 6.5 V12
|825 / 606
|514.840 €
