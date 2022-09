Ferrari SF90, che fibra con il kit aerodinamico by Zacoe

In attesa di SF90 Versione Speciale, ecco una proposta da Taiwan. Minigonne e spoiler in carbonio, e non solo per ragioni di design

Un brand che non ha eguali (un marchio Purosangue, vien da dire), un nome che richiama i Grand Prix di F1, un'alimentazione che è il trend del momento, ovvero l'ibrido plug-in (benché lo interpreti in un modo tutto suo). Che, SF90 Stradale, la supercar di punta del listino della Rossa, sia il soggetto preferito dei tuner di tutto il mondo, non stupisce. Mentre una probabile Ferrari SF90 Versione Speciale è ancora in larga parte avvolta dal mistero, una piacevole interpretazione di una SF90 ancora più pistaiola giunge nel frattempo dall'Estremo Oriente. E più precisamente da Taiwan, patria di Zacoe, un preparatore che sulle supersportive sa come mettere le mani. Da Zacoe, un body kit che solo all'apparenza ha una funzione meramente estetica.

FORMA FUNZIONE Dalle parti di Maranello, Zacoe non è affatto uno sconosciuto, essendosi già messo alla prova con pacchetti aerodinamici specifici dapprima per Ferrari 488 GTB, in seguito anche per l'erede F8 Tributo. Il primo tentativo di elaborazione di una supercar Ferrari plug-in hybrid riesce, a prima vista, molto bene. Sul sito web della compagnia, un pratico tool mostra SF90 prima e dopo il trattamento. Il quale trattamento consiste di un kit in fibra di carbonio che interessa splitter anteriore maggiorato, un set di minigonne laterali, inoltre anche estensioni al diffusore posteriore. Le componenti aggiuntive danno spettacolo, ma i guadagni dovrebbero potersi misurare anche al cronometro, visto il risparmio di peso e il maggiore carico aerodinamico.

RASOTERRA Già, il circuito sembra l'habitato più naturale, per la SF90 by Zacoe: così sistemata, viaggia a pochi centimetri dal suolo e buche e dossi meglio non trovarseli in traiettoria. Aerodinamica e design ricevono un upgrade, mentre il motore ibrido rimane intatto: d'altra parte, spremere potenza extra da un sistema che di serie già sviluppa 1.000 cv, non solo è impresa ardua. È esercizio inutile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2022